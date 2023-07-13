الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

طلب قوي على الدينار في سوق الصرافة

دنانير أردنية
طلب قوي على الدينار
 أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، أن الطلب على الدينار الأردني بسوق الصرافة، يشهد نشاطا قويا، لوجود معروض كبير من العملات الخليجية.اضافة اعلان
وقال ديرانية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن نشاط سوق الصرافة بشكل عام جيد وفي مستوياته الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، لافتا إلى انسيابية حركة الحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى المملكة.
وأضاف ديرانية إن سوق الصرافة المحلية، ستشهد موسماً صيفياً طويلاً ونشطاً، لوجود مغتربين وازدهار حركة النشاط السياحي في المملكة.
بدوره، أشار مدير عام شركة أبو شيخة للصرافة ياسر أبو شيخة إلى أن الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المملكة تمر بحالة نشطة وعلى نحو ملحوظ، مبينا أن الطلب على الدينار قوي، وجيد على الليرة التركية وبعض العملات الأوروبية.
ولفت الى وجود حجم معروض كبير من العملات الخليجية، بالتزامن مع عودة المغتربين العاملين بالخارج، ونشاط الحركة السياحية وموسم العطلات الصيفية.
ويوجد في المملكة 250 شركة وفرعا تعمل في قطاع الصرافة، موزعة على عموم المحافظات، تشغل نحو 4 آلاف من الأيدي العاملة المحلية.
حجز 38 سيّارة فارهة أجنبية أُدخلت لغايات التأجير بشكل مخالف

حجز 38 سيّارة فارهة أجنبية أُدخلت لغايات التأجير بشكل مخالف منذ24 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-12 at 12.10.13 PM

3 مذكرات تفاهم بين اتحاد الجامعات العربية و"العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية" منذ24 ساعة

5d4084a683a50

دعوة أوروبية جديدة للأردن لإلغاء عقوبة الإعدام لـ"عدم إنسانيتها" 11 تموز 2023

عدم المسؤولية لنائب اتهم بذم فنان

عدم المسؤولية لنائب اتهم بذم فنان 11 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المشهد

"المشهد" تطلق برامج جديدة للجمهور الرقمي

منذ 10 دقيقة
WhatsApp Image 2023-07-13 at 10.44.52 AM

وزير التعليم العالي العراقي يلتقي الامين العام لاتحاد الجامعات العربية

منذ 58 دقيقة
635e70821489b

الطراونه: العمل النقابي هو الأقرب إلى العمل الحزبي

منذ2 ساعة
الأوبئة والأمراض السارية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض في أميركا

الأوبئة والأمراض السارية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض في أميركا

منذ19 ساعة
الصفدي يختتم زيارة الرياض بلقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

الصفدي يختتم زيارة الرياض بلقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

منذ22 ساعة
استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

مسرح الطفل الأردني.. إلى أين؟

خولة كامل الكردي |اليوم

لبنان وفكرة إرادة المقاومة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"العطارات" مرة أخرى

سلامة الدرعاوي |اليوم

دور مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز التنمية الاقتصادية

رعد التل |اليوم

القماش لايقنع الأردنيين

سميح المعايطة |اليوم

للضحك حدود

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات | منذ13 ساعة
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
 