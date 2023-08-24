الخميس 24 آب 2023
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العلاقة تسوء بين بنزيما ومدرب اتحاد جدّة

بنزيما
بنزيما
كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة بين الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، ومدربه البرتغالي نونو سانتو، طفت على السطح في الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر على اللاعب الذي غاب عن التهديف مع انطلاق مباريات دوري روشن السعودي.اضافة اعلان

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، وفقًا لمصادر وصفتها بالمطلعة، اليوم الأربعاء، إن "سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه النجم الفرنسي للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي".

وتابعت الصحيفة أن بنزيما قد طالب بمنحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو رفض هذا الطلب، بحجة اختياره البرازيلي رومارينيو، ثم أحمد شراحيلي، وكان طلب بنزيما شارة القيادة أمام اللاعبين".

وأوضحت الصحيفة، أن "بنزيما اجتمع مع سعد اللذيذ، المفاوض السعودي في صفقة قدومه للدوري السعودي، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو".
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