العلاقة تسوء بين بنزيما ومدرب اتحاد جدّة

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وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، وفقًا لمصادر وصفتها بالمطلعة، اليوم الأربعاء، إن "سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه النجم الفرنسي للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي".وتابعت الصحيفة أن بنزيما قد طالب بمنحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو رفض هذا الطلب، بحجة اختياره البرازيلي رومارينيو، ثم أحمد شراحيلي، وكان طلب بنزيما شارة القيادة أمام اللاعبين".وأوضحت الصحيفة، أن "بنزيما اجتمع مع سعد اللذيذ، المفاوض السعودي في صفقة قدومه للدوري السعودي، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو".