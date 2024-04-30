الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأسبوع الثامن عشر من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق غدا

الدوري
دوري المحترفين
عمان - الغد - تنطلق غدا الأربعاء ، منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023-2024.
ويلتقي مغير السرحان مع سحاب عند الـ 8:45 مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد.اضافة اعلان
ويستضيف الجليل نظيره الفيصلي عند السادسة مساء الخميس على ستاد الحسن، فيما يحل السلط ضيفاً على الوحدات عند الـ 8:45 مساء على ستاد عمان.
ويستقبل الأهلي نظيره الحسين عند السادسة مساء الجمعة على ستاد عمان، فيما يلتقي شباب العقبة نظيره شباب الأردن عند الـ 8:45 مساء على ملعب العقبة.
ويستضيف معان نظيره الرمثا عند الـ 8:45 مساء السبت على ستاد الأمير محمد، مع اختتام منافسات الجولة.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 42، يليه الوحدات 35، ثم الرمثا 28، شباب العقبة 22، السلط 19، مغير السرحان 18، معان 17، شباب الأردن 16، الأهلي 14، سحاب والجليل 12.
وتتولى قناة الاتحاد على يوتيوب (اضغط هنا)، البث المباشر للمباريات.
الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الثامن عشر:
مباراة مغير السرحان وسحاب
الحكام: أحمد فيصل، الحكام المساعدين عمرو عجاج، أحمد الحتو، وعمر سلمان رابعا.
مباراة الجليل والفيصلي
الحكام: محمد مفيد، الحكام المساعدين محمد الخلف، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.
مباراة الوحدات والسلط
الحكام: عمر المعاني، الحكام المساعدين قيس خميس، هادي أدهم، وإسراء مبيضين رابعا.
مباراة الأهلي والحسين
الحكام: أدهم مخادمة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، حمزة أبو عبيد، وأحمد راضي رابعا.
مباراة شباب العقبة وشباب الأردن
الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، إبراهيم العموش، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة معان والرمثا
الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، محمود ظاهر، ومروان إسماعيل رابعا.
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