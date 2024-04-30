شنايدر يحدد نقطة انهيار تين هاج.. وأسطورة هولندا يدعم مدرب ليفربول القادم

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يعتقد نجم الكرة الهولندية السابق ويسلي شنايدر، أن هناك لحظة محددة، خسر فيها مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج ثقة لاعبيه.واستلم تين هاج تدريب مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم الماضي، لكنه يتعرض الآن لانتقادات شديدة بسبب سوء النتائج.وفي رأي شنايدر، لم يعد لاعبو مانشستر يونايتد ينظرون إلى مدربهم تين هاج بعين الثقة، منذ قراره باستبعاد نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو عن تشكيلة الفريق الموسم الماضي.وكان رونالدو قد أجرى مقابلة مع الصحفي الشهير بيرس مورجان، انتقد فيها تين هاج والنادي، قبل أن يتم الاستغناء عنه بمنتصف الموسم، وينتقل النجم البرتغالي إلى النصر السعودي.ويعتقد شنايدر، أن موقف تين هاج المتشدد ربما يكون له نتائج عكسية، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" عن وسائل إعلام هولندية: "ارتكب خطأ بالفعل بمنافسة رونالدو، فقد احترام الجميع هناك.. كان يعتقد أن الأمر سينجح في الاتجاه المعاكس، لكن بالطبع لم ينجح".وأضاف: "هؤلاء الرجال في غرفة تبديل الملابس تساءلوا.. هل هذا الرجل مجنون؟".وحول احتمالية رحيل تين هاج عن يونايتد بنهاية الموسم، أوضح شنايدر: "بالطبع هو يعلم بالفعل أنه يتعين عليه الرحيل، لكنك لن ترحل بنفسك. لو كنت مكانه، لكنت جلست هناك بشكل مريح (حتى تتم إقالته)".ريب: سلوت سينجح مع ليفربوليعتقد أسطورة الكرة الهولندية جوني ريب، أن مواطنه أرني سلوت، سيحقق النجاح في موسمه الأول كمدرب لفريق ليفربول، وسيقوده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.ومن المقرر أن يحل سلوت مدرب فينورد، محل المدرب الألماني يورجن كلوب الذي سيرحل عن ليفربول بعد نهاية الموسم.وقال ريب في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "أرني لديه ما يلزم لملء حذاء كلوب الكبير، ومن الممكن أن يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في عامه الأول".وأضاف: "لقد قام أرني بأشياء عظيمة في فينورد، حيث فاز بالدوري والكأس، ولا أستطيع الانتظار لرؤيته يفعل الشيء نفسه في ليفربول، لديه كل المؤهلات اللازمة لإدارة فريق كبير مثل ليفربول لأنه ببساطة مدرب ممتاز".وأصر ريب (72 عاما)، أحد أساطير منتخب هولندا الذي وصل معه إلى نهائي كأس العالم العامين 1974 و1978، على أن سلوت يمكنه أن يطبق نظام "الكرة الشاملة" في ليفربول.وتابع: "تأثر أرني بكرة القدم الشاملة الخاصة بيوهان كرويف ويحب وضع فريقه في المقدمة، ولكن على الرغم من أن الجانب الهجومي من لعبته هو الذي يبرز، إلا أن فريقه بارع دفاعيا أيضا".وأكمل: "سيقوم أيضا بتحسين مستوى كودي جاكبو وريان جرافنيبرش، وسيجلب معه بعض لاعبي فينورد".أديبايور غير معجب بهافيرتزأقر نجم آرسنال السابق إيمانويل أديبايور، بأنه "ليس معجبا كبيرا" بنجم الفريق الحالي كاي هافيرتز، وحذر الجانرز من أنه قد يخسر المزيد من النقاط في السباق على اللقب، في مبارياته الثلاث الأخيرة.وواصل آرسنال الضغط بقوة على مانشستر سيتي حامل اللقب، بفوز شاق 3-2 على توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد الماضي، حيث يتصدر الفريق اللندني الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام سيتي، لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة.لكن أديبايور، الذي لعب أكثر من 100 مباراة مع آرسنال قبل أن يستمتع بفترات مع مانشستر سيتي وتوتنهام، غير متأكد من أن الفريق اللندني سيحافظ على سلسلة انتصاراته خلال الجولة الثانية.وقال النجم التوجولي المعتزل في تصريحات لشبكة إنتاجات البريميرليج: "كل شيء ممكن مع آرسنال لأننا نعلم جميعا مدى جودة لعبه. هذا الفريق شاب جدا وموهوب جدا، لكن هل أنا متأكد من أنه سيحصلون على تسع نقاط؟ لست متأكدا. أي شيء يمكن أن يحدث. لقد رأينا قبل أسبوعين كيف خسروا على أرضهم أمام أستون فيلا".وأضاف: "بينما إذا سألتني هل يستطيع مانشستر سيتي الفوز بمبارياته العشرين المقبلة؟ فسأقول نعم لأنهم أثبتوا أنهم قادرون على القيام بذلك. يبدو أرسنال أفضل وأقوى لكنني لست متأكدا من أنهم سيفوزون بمبارياتهم الثلاث الأخيرة".وعن هافيرتز، قال أديبايور: "لقد تأقلم بشكل جيد، لكنني لست معجبا كبيرا باللاعب، لأكون صادقا، إنه ليس بهذه القوة عندما تلعب في خط الهجوم لفريق مثل آرسنال. أولا وقبل كل شيء، عليك أن تكون قويا وعليك أن تكون ذكيا. إنه لاعب جيد جدا بالقدمين".وتابع: "كرة القدم لعبة، عندما تسجل فأنت البطل، وعندما لا تسجل فأنت الشرير، إذا لم يسجل وانتهى الأمر بخسارة أرسنال، فلن تكون الجماهير سعيدة بذلك، لكن إذا تمكن من تسجيل هدف وتحقيق الفوز لفريقه، كما يفعل في نهاية الموسم لفريقه، فسيكون البطل".جرافينبرش: هذا ما على ليفربول فعلهدعا لاعب وسط ليفربول رايان جرافينبرش، إلى تحويل خيبة أمل الفريق بعد تعادله مع وست هام 2-2 مساء الأحد، إلى حافز إضافي للخروج بنتيجة إيجابية من موقعة الفريق المقبلة أمام توتنهام على ملعب "أنفيلد".وتبخرت آمال ليفربول في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل مع وست هام، في الموسم الأخير للفريق تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.وقال جرافينبرش في تصريحات لموقع ليفربول: "أردنا الفوز ولم نفعل ذلك، لذلك نشعر بخيبة أمل، الآن سيكون الدوري صعبا للغاية، كما أننا خرجنا من الدوري الأوروبي. يجب أن ننهي الدوري بشكل جيد الآن".وأضاف: “الجميع يشعر بخيبة أمل. لكن علينا المضي قدما الآن. مباراة توتنهام ستقام الأسبوع المقبل وعلينا أن نستعد لذلك، وسنفعل ذلك. علينا أن نستعد جيدا لهم وعلينا أن نفوز بهذه المباراة".وعن صعوبة إحراز لقب الدوري، قال جرافينبيرش: "لقد كان أسبوعا صعبا حقا.. بالطبع كلاعب تريد الفوز بالألقاب والآن سيكون الأمر صعبا حقا".وواصل: "عليك أن تستمر في الحلم والإيمان دائما، لكن الأمر سيكون صعبا للغاية بالنسبة لنا. يشعر الجميع بخيبة أمل لأننا أردنا الفوز (في وست هام)".سيمان: رايا حارس جيددافع حارس مرمى آرسنال السابق ديفيد سيمان، عن حارس الفريق الحالي دافيد رايا، بعد هفوته خلال فوز الفريق 3-2 على توتنهام مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبدا أن آرسنال في طريقه لتحقيق فوز مريح بعدما تقدم بثلاثية نظيفة، لكن خطأ من رايا في الدقيقة 64، سمح لتوتنهام في العودة إلى مجريات اللقاء، حيث مرر الكرة بطريقة خاطئة إلى مدافع سبيرز كريستيان روميرو، الذي سجل هدفا.وانتقد سيمان رايا لأنه أخطأ في تخمين الاتجاه الذي سيذهب إليه روميرو بدلا من الانتظار، لكنه كان منبهرا بالطريقة التي تمكنت بها الحارس الإسباني من وضع الخطأ خلف ظهره، مدعيا أنه "اجتاز الاختبار بنجاح".وقال سيمان في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو": "كنت متوترا خلال الدقائق العشرين الأخيرة بعد أن أخطأ رايا في التمريرة، أراد أن يلعب الكرة ثم رأى أن شخصا ما قد أغلق الطريق أمام تمريرته، وانتهى به الأمر بعدم القيام بأي شيء".وأضاف: "لقد كان خطأ مزدوجا ولكن يجب أن أمنحه الفضل لأنه بقدر ما كان ذلك يضع ضغطا كبيرا على الفريق عندما كنا في حالة هبوط، لأكون صادقا، كان أداؤه بعد الخطأ جيدا حقا".وتابع: "كان رد فعله رائعا لأنه خرج لكل كرة عرضية، وكان ثابتا في الدفاع، وهي إشارة جيدة للحراس عندما يرتكبون خطأ، خاصة مثل هذا حيث تعلم أن المشجعين يتخوفون من حدوث الخطأ مرة أخرى، طريقة رد فعله كانت رائعة وتظهر لك أنه حارس مرمى جيد". -(وكالات)