السبت 12 آب 2023
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بايرن ميونيخ يعلن ضم هاري كين.. وفيديو وداعي مؤثر

هاري كين
المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين

حرص المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، السبت، على توجيه تحية خاصة لجماهير ولاعبي ومسؤولي فريق توتنهام، فيما أعلن بايرن ميونيخ الألماني يعلن في بيان التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير.اضافة اعلان

وظهر قائد المنتخب الإنجليزي في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر سابقا" قال فيه: "من الصعب أن أصف الكلمات كيف أقول وداعًا للنادي والمشجعين الذين قدموا الكثير لي في مسيرتي. سوف تكونوا دائما في قلبي".

وأضاف: "شكرا لك توتنهام، شكرا لكل جماهير الفريق"

من جانبه، أعلن بايرن ميونيخ الألماني في بيان التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير بعقد لمدة 4 سنوات.

كين يصل إلى ميونيخ

  • وصل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين مساء الجمعة إلى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً للتوقيع مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.
  • حطت الطائرة التي تقل قائد المنتخب الإنجليزي في مطار أوبربفافينهوفن، غرب ميونيخ، قرابة الساعة 7.10 مساءً، ثم وصل اللاعب قرابة الساعة 7.50 إلى وسط العاصمة البافارية من أجل الخضوع لفحصه الطبي في إحدى العيادات.
  • كشف المدرب الأسترالي الجديد لتوتنهام أنّ بوستيكوغلو في وقت سابق الجمعة أن الهداف التاريخي للنادي اللندني على وشك الانتقال إلى بايرن.
  • توصل الفريقان إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا البالغ (30 عاما) مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو (نحو 110 مليون دولار)، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.
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