3 أشياء يجب أن تعرفها عن خوسيلو بطل "سانتياغو برنابيو"

قلب ريال مدريد الإسباني تأخره في الدقائق الأخيرة من مباراة إياب نصف النهائي ليصعق ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ويبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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دخل خوسيلو (34 عاما) بطل أمسية الأربعاء إلى أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في الدقيقة 81 عندما كان ريال متأخرًا 1-0 بهدف البديل الآخر الكندي ألفونسو ديفيس (68) ويتجه نحو الهزيمة، واحتاج إلى 10 دقائق فقط لإسقاط العملاق البافاري بهدفين قاتلين (88 و90+1)، وقاد فريقه للفوز 2-1 والتقدم 4-3 في مجموع المباراتين.









3 أشياء في مسيرة خوسيلو "البطل غير المتوقع":

قبل تجديد عقد إعارته إلى ريال مدريد في تموز/يوليو 2023، لم تكن مسيرة خوسيلو مستقرة إذ تنقّل بين عدة أندية، فلعب مع ريال مدريد الرديف ونيوكاسل وستوك سيتي الإنكليزيين وهانوفر الألماني، على سبيل المثال لا الحصر.



ارتدى أخيراً قميصي ألافيس وإسبانيول، ليعيره الأخير إلى النادي الملكي، إلاّ أن الفريقين هبطا إلى الدرجة الثانية في الموسمين 2021-2022 و2022-2023 توالياً.



موهبة متأخرة

مثّل خوسيلو فئات الشباب الإسبانية ما دون 19 عاماً و20 عاماً و21 عاماً، من دون أن ينال شرف ارتداء قميص منتخب "لا روخا" الاول بسبب تأخر موهبته.



انتظر مهاجم الـ "ميرينغي" حتى سن الـ 32 عاماً و11 شهرا و26 يوما، لخوض أول مباراة دولية له في 25 آذار/مارس 2023. في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أوروبا في ألمانيا هذا الصيف أمام النرويج، فسجل هدفين في دقيقتين من ثلاثية الفوز بعد دخوله من على مقاعد البدلاء.



خاض حتى الآن 10 مباريات دولية وسجل خمسة أهداف مع المنتخب الإسباني.



جذور ألمانية

رغم أن خوسيلو يمثل المنتخب الإسباني، إلا أنه ولد في ألمانيا الغربية عام 1990.

ولد خوسيه لويس ماتو سانمارتن المعروف بـ خوسيلو في 27 آذار/مارس 1990 في مدينة شتوتغارت، إحدى المدن الألمانية الكبرى في جنوب البلاد وأحد منافسي بايرن التقليديين في الكرة الألمانية. _بي إن سبورت

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