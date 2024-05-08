حزن شديد في باريس عقب الإقصاء على يد دورتموند

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مدن - أعرب الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن أسفه لإقصاء فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، الذي لم يكن، في رأيه، أفضل من فريقه في أي من مباراتي الذهاب والإياب، لكنه استغل الفرص التي سنحت له بشكل أفضل.وفي تصريحات بعد المباراة، قال إنريكي: "إنها لحظة حزينة في الرياضة عندما تخسر وخصوصا بهذه الطريقة. أهنئ دورتموند، فقد قدموا أداء رائعا في دوري أبطال أوروبا، في المباراتين اللتين خاضوهما قدموا أداء جيدا للغاية".وأضاف: "لا أعتقد أننا كنا أقل شأنا في كلتا المباراتين، النتيجة هي ما هي عليه، أهنئهم وأتمنى لهم كل التوفيق في النهائي ولنا نحن، للتعافي من الضربة الموجعة التي تعرضنا لها".وذكر المدرب الإسباني، أن هذا هو حال الرياضة في المستوى الأعلى، وأضاف: "سنحاول النهوض في أقرب وقت ممكن استعدادا للفرصة المقبلة".وغادر باريس سان جيرمان البطولة من نصف النهائي بخسارته في عقر داره على يد بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.وأشار إنريكي إلى عدم قدرة فريقه على تحويل الفرص أمام المرمى إلى أهداف، وقال: "أنا حزين بالطبع لأننا لم نحقق هدفنا، ولكن قدمنا أداء جيدا في المباراتين، وكرة القدم ظالمة لأننا لم نسجل الليلة رغم 31 محاولة على المرمى، الكرة لا تكافئ من يسدد في القائم أو العارضة بل الأهداف، و"أبارك للمنافس"، لأنهم لعبوا بشكل جيد في المباراتين".وقال المدير الفني لسان جيرمان في المؤتمر الصحفي: "أؤكد دائما منذ توليت المسؤولية أنني أريد المنافسة على كل الألقاب، والتقييم سيكون في نهاية الموسم بعد نهائي الكأس".وعن معاناة باريس مع الكرات الثابتة، رد لويس إنريكي: "أي فريق بحاجة للتحسن دفاعا وهجوما، ولكننا أيضا شكلنا خطورة من الكرات الثابتة وكانت لدينا نقاط قوة أخرى ومحاولات على المرمى، ودافعنا بشكل جيد للغاية وأنا سعيد بأداء اللاعبين".وأكد: "لقد أظهرنا روحا تنافسية على مدار 95 دقيقة بشكل مثالي، فنيا وتكتيكيا، وأتمنى أن نواصل بهذه الحالة نفسها في الموسم المقبل، الكرة كانت ظالمة ولكن علينا أن نقبل ذلك ونهنئ الفريق الفائز".واستنكر لويس إنريكي الاستفسار عن سبب عدد الكرات التي ارتدت من القائم والعارضة، متسائلا "هل هذا سؤال حقا؟ أنت تسأل بالفعل عن السبب بشأن كرة في العارضة والقائم وكرة تدخل المرمى؟ وماذا يتحكم في ذلك؟ إنه سؤال غريب".وكرر "لم نكن محظوظين، من دون أن نقلل من شأن دورتموند الذي تأهل سابقا في صدارة المجموعة".وشدد، "أنا سعيد بالأداء في المباراتين وبالطبع كان بإمكاننا تقديم مستوى أفضل، لكنني فخور بفريقي ومعجب بحماس اللاعبين، ونريد أن نكون أفضل في الموسم المقبل، وقد ننجح وقد لا ننجح وسنرى ما سيحدث في المستقبل".وتابع: "لا يوجد أي داع للتشكيك أو انتقاد أداء اللاعبين وحماسهم، بدليل أن الجماهير ساندت الفريق لآخر لحظة حتى إطلاق صافرة النهاية، وهذا يكفيني".وسئل إنريكي عن مدى شعوره بالإحباط من أداء كيليان مبابي، ليرد: "أنا المسؤول الأول عن الخسارة وأتقبل ذلك، وسعيد بأداء اللاعبين، وتركيزنا حاليا علي مباراة تولوز التي ستكون الأخيرة على ملعبنا هذا الموسم".وأكمل تصريحاته: "لا أتحدث عادة مع اللاعبين عقب المباراة مباشرة ولكن الليلة كانت استثناء لأنني قمت بتشجيعهم، بالتأكيد سنعيش أحاسيس مؤلمة في اليومين المقبلين، ولكن هذا وارد في كرة القدم وفي الحياة عموما، ومن المهم، أن نعرف كيف نتعايش مع الفوز أو الخسارة".من ناحيته، بدا فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان محبطا للغاية عقب إقصاء فريقه، وقال اللاعب البرتغالي: "ليس من السهل الحديث الآن، نغادر ونحن نشعر أننا فعلنا كل ما بوسعنا. نتوجه بالشكر للجمهور على دعمه لنا، كانوا رائعين طوال المباراة".وأضاف، "بذلنا قصارى جهدنا حقا، إلا أن ذلك لم يكن كافيا. نشعر بإحباط هائل، لا أعرف ماذا أقول".أما قائد الفريق ماركينيوس، فأعرب عن أسفه لإقصاء سان جيرمان، رغم أنه دعا إلى الاستفادة من إيجابيات الموسم الذي "لم يتخيل فيه سوى القليل من الناس" أن يصل الـ"بي إس جي" إلى ما وصل إليه.وفي تصريحات لقناة "موفيستار" بعد الهزيمة، قال ماركينيوس: "علينا أن نواصل اكتساب الخبرة، أعتقد أنه من الصعب للغاية الوصول إلى هذا الحد، يجب أن تلعب أمام فرق كبيرة، وفي بداية الموسم لم يتخيل الكثيرون أننا سنصل إلى هذا الحد، وقد فعلنا ذلك بجدارة".وأشاد بدورتموند، الذي قال إنه أظهر أنه فريق "فعال للغاية" ودافع "بشكل جيد للغاية واستطاع استغلال الفرصة التي أتيحت له من ركلة ركنية ليحسم المواجهة.واختتم اللاعب البرازيلي حديثه قائلا: "هذا هو دوري الأبطال، علينا أن نستخلص النقاط الإيجابية، وأن نحسن ما يجب أن نحسنه، نعلم أن هناك العديد من التغييرات هذا الموسم وسيكون هناك المزيد من التغييرات". -(وكالات)