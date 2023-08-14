الإثنين 14 آب 2023
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بعد التعادل مع خيتافي.. تشافي يفتح النار على التحكيم

تشافي
تشافي

فتح مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، مساء الأحد، النار على التحكيم، عقب تعادل فريقه مع خيتافي (0-0)، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وكانت المباراة متوترة، حيث شهدت ثلاث بطاقات حمراء، شملت مدرب الفريق الكتالوني.

وتعرض تشافي للطرد بسبب الاحتجاج بشدة على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 71.

ولم ينتصر برشلونة في استاد كوليسيوم ألفونسو بيريز في الدوري منذ 2019، وبعدها تعادل ثلاث مرات دون أهداف وخسر 1-صفر في خيتافي.

ماذا قال تشافي؟

  • ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تشافي قوله:
  • الحكم من أسباب تصعيد المباراة إلى هذا الحد، هذا ما حدث.
  • المباراة خرجت عن سيطرة الحكم، وسمح بالكثير من الأخطاء.
  • قلت له إنه يسمح بالكثير من المخالفات لذا أخرجني من الملعب، ولم أر لمسة يد في الكرة الأخيرة.

  • من العار أيضا احتساب 20 دقيقة كوقت بدل ضائع، نحن نخدع أنفسنا، هذا سخيف.
  • عندما نبيع حقوق بث الليغا لنرى هذه الأشياء فهذا ليس شيئا إيجابيا، ولا نسير على الطريق الصحيح.
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