الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اعتراف رسمي بأخطاء تحكيمية في مباريات ريال مدريد وبرشلونة

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حكم يرفع البطاقة الصفراء لأحد لاعبي برشلونة

يبدو أن الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني سيظل مستمرا فترة طويلة، خاصة بعدما كشف تقرير إعلامي عن اجتماع أخير بين لجنة الحكام وحكام الدوري الإسباني تم الإقرار فيه بحدوث عدة أخطاء في حالات تسلل.

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وكانت أبرز الحالات الجدلية التي شهدتها مباريات الليغا هي لقاء الكلاسيكو الأخير بين برشلونة وريال مدريد، في كرة هدف لامين يامال، نجم البارسا، والتي أبعدها حارس الميرنغي سريعا، وطالب اللاعبين باحتسابها هدفا باعتبار الكرة دخلت بكامل محيطها للشباك، ولكن مع العودة لتقنية الـVAR رفض الحكم احتسابها.


واستدعى هذا الموقف إصدار بيان من نادي برشلونة يهدد فيه باتخاذ إجراءات قوية من أجل رغبته في إعادة اللقاء لو ثبت خطأ قرار الحكم.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن اللجنة الفنية للحكام قد اعترفت في اجتماع مع الحكام الرئيسين وحكام الفيديو المساعد، بارتكابها أخطاء في 4 أو 5 حالات تسلل، وذلك أثناء رسم الخطوط.


وأشار التقرير إلى أن لجنة الحكام في اجتماعها، أوضحت أن هذه الأخطاء حدثت بين مباريات الليغا، ودوري الدرجة الثانية، بسبب الرسم الخاطئ لخطوط التسلل.

 

من جانبه، علق الحكم الإسباني السابق، ماتيو لاهوز، على هذا التقرير، قائلا: "إذا كان هناك 4 أو 5 أخطاء كهذه في مباريات الدوري الإسباني، فهذا أمر خطير للغاية. يجب أن يظهر أحد لنا ويشرح كل شيء".



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