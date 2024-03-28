الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رونالدو يستعرض سيارته الفيراري الجديدة في البرتغال (فيديو)

النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​
النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​

يعرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحبه لامتلاك السيارات الفارهة خاصة الرياضية حيث شوهد في البرتغال لمشاركته مع منتخب بلاده وهو يقود سيارة فيراري جديدة Ferrari Daytona SP3 والتي يمتلك مثلها سائق الفورمولا 1 شارل لوكلير.

يذكر ان هذه السيارة تنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.85 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم/ساعة،

ويقتصر وجود Ferrari Daytona SP3 على 599 وحدة وسعرها يبلغ حوالي مليوني يورو تقريبا .

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وانضمت الفيراري الى اسطول رونالدو المكون من سيارتي أودي، وخمس سيارات فيراري، وثلاث سيارات بورش، وثلاث سيارات مرسيدس، وثلاث سيارات بوغاتي.

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