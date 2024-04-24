الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برشلونة يلجأ للقضاء بشأن هدف يامال الملغي

لقطة كرة هدف لاعب برشلونة لامين يامال الملغي أمام ريال مدريد -(من المصدر)
لقطة كرة هدف لاعب برشلونة لامين يامال الملغي أمام ريال مدريد -(من المصدر)
مدن - قرر نادي برشلونة، اللجوء إلى القضاء المدني، للمطالبة بجميع الصور والتسجيلات الصوتية بين حكم مباراة الكلاسيكو ومساعديه في تقنية الفيديو.
وسقط برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد (3-2) مساء الأحد الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 32 لليجا.اضافة اعلان
وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعد ركلة ركنية لبرشلونة في الدقيقة 28 قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.
وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة دقائق عدة، انتظارا لقرار "الفار"، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حذر خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في اليوم التالي للمباراة، من أن ناديه سيلجأ للدفاع عن مصالحه، عندما يدركون أنه تضرر بشكل واضح.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة أرسل بالفعل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر إدارته القانونية، يطلب فيه الصور والتسجيلات التي دارت بين الحكم وحكام الفيديو بعد كرة يامال.
وبناء عليه، رد الاتحاد الإسباني على برشلونة، وأكد أنه ليس على استعداد لتقديم استثناء وتنفيذ طلب البارسا، لأنه لا يقدم أبدا مثل هذه المواد للأندية.
ونشر الاتحاد بالفعل عبر حسابه على منصىة "إكس"، مقطع فيديو يحتوي على مقتطفات من المحادثات بين سيزار سوتو جرادو، حكم المباراة، وخوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، حكم تقنية الفيديو، حول بعض اللقطات المثيرة للجدل، والتي كان من بينها كرة يامال، وركلة الجزاء التي تم احتسابها على باو كوبارسي ضد لوكاس فاسكيز.
ورفع ريال مدريد الفارق بينه وبين برشلونة إلى 11 نقطة، قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة، ليقترب من استعادة لقب الليجا. إلى ذلك، كشف تقرير صحفي إسباني، عن دليل جديد يثير المزيد من الجدل حول لقطة الهدف.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تمت إذاعة لقاء الكلاسيكو بإجمالي 36 كاميرا، وخلال الإعادات للقطة هدف يامال تم تصويره من جهات عدة، عدا الزاوية المقابلة للحارس أندري لونين، حيث لم تكن هذه الكاميرا تعمل.
وأضافت الصحيفة: "بهذه الطريقة، على الرغم من وجود  لقطات عدة، من زوايا أكثر انفتاحا تشير إلى أن الكرة قد دخلت المرمى، فإن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز المسؤول عن تقنية الفيديو، أكد لحكم الساحة سوتو جرادو، أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لاحتساب الهدف لصالح برشلونة".
يذكر، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد خرج في بيان شديد اللهجة، ليؤكد أنه في حالة ثبوت صحة الهدف، سيطلب من الاتحاد الإسباني إعادة المباراة من جديد. -(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري -(من المصدر)

أليجري يشير إلى أهمية تأهل يوفنتوس لنهائي الكأس

منذ1 ساعة
مدرب فينورد آرني سلوت -(من المصدر)

ليفربول يبدأ محادثاته مع سلوت لخلافة كلوب الموسم المقبل

منذ1 ساعة
دوري المحترفين

الأسبوع السابع عشر من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الخميس

منذ8 ساعة
طاقم حكام أردني لإدارة مباراة بالدوري العراقي

طاقم حكام أردني لإدارة مباراة بالدوري العراقي

منذ8 ساعة
لاعبو مانشستر يونايتد وفرحة حسم لقاء نصف النهائي أمام كوفنتري سيتي بركلات الترجيح أول من أمس -(من المصدر)

مانشستر يونايتد في مرمى الانتقادات رغم بلوغ نهائي كأس إنجلترا

22 نيسان 2024
لقطة الكرة التي طالب لاعبو برشلونة باحتسابها هدفا في المباراة أمام ريال مدريد أول من أمس -(من المصدر)

جدل تقنية خط المرمى يتحول إلى العنوان الرئيسي في "كلاسيكو" مثير

22 نيسان 2024
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

رسائل بالأسلحة وردود راشدة

د.منذر الحوارات |اليوم

الانتخابات البرلمانية.. هل نحن جاهزون؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات |22 نيسان 2024
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 