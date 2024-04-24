برشلونة يلجأ للقضاء بشأن هدف يامال الملغي

الليجا

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مدن - قرر نادي برشلونة، اللجوء إلى القضاء المدني، للمطالبة بجميع الصور والتسجيلات الصوتية بين حكم مباراة الكلاسيكو ومساعديه في تقنية الفيديو.وسقط برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد (3-2) مساء الأحد الماضي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 32 لليجا.وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعد ركلة ركنية لبرشلونة في الدقيقة 28 قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة دقائق عدة، انتظارا لقرار "الفار"، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حذر خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في اليوم التالي للمباراة، من أن ناديه سيلجأ للدفاع عن مصالحه، عندما يدركون أنه تضرر بشكل واضح.وأضافت الصحيفة، أن برشلونة أرسل بالفعل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر إدارته القانونية، يطلب فيه الصور والتسجيلات التي دارت بين الحكم وحكام الفيديو بعد كرة يامال.وبناء عليه، رد الاتحاد الإسباني على برشلونة، وأكد أنه ليس على استعداد لتقديم استثناء وتنفيذ طلب البارسا، لأنه لا يقدم أبدا مثل هذه المواد للأندية.ونشر الاتحاد بالفعل عبر حسابه على منصىة "إكس"، مقطع فيديو يحتوي على مقتطفات من المحادثات بين سيزار سوتو جرادو، حكم المباراة، وخوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، حكم تقنية الفيديو، حول بعض اللقطات المثيرة للجدل، والتي كان من بينها كرة يامال، وركلة الجزاء التي تم احتسابها على باو كوبارسي ضد لوكاس فاسكيز.ورفع ريال مدريد الفارق بينه وبين برشلونة إلى 11 نقطة، قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة، ليقترب من استعادة لقب الليجا. إلى ذلك، كشف تقرير صحفي إسباني، عن دليل جديد يثير المزيد من الجدل حول لقطة الهدف.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تمت إذاعة لقاء الكلاسيكو بإجمالي 36 كاميرا، وخلال الإعادات للقطة هدف يامال تم تصويره من جهات عدة، عدا الزاوية المقابلة للحارس أندري لونين، حيث لم تكن هذه الكاميرا تعمل.وأضافت الصحيفة: "بهذه الطريقة، على الرغم من وجود لقطات عدة، من زوايا أكثر انفتاحا تشير إلى أن الكرة قد دخلت المرمى، فإن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز المسؤول عن تقنية الفيديو، أكد لحكم الساحة سوتو جرادو، أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لاحتساب الهدف لصالح برشلونة".يذكر، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد خرج في بيان شديد اللهجة، ليؤكد أنه في حالة ثبوت صحة الهدف، سيطلب من الاتحاد الإسباني إعادة المباراة من جديد. -(وكالات)