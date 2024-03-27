الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قمة منتظرة بين الفيصلي والوحدات.. والحسين يستقبل معان

بيس
لاعبي منتخب الفيصلي والوحدات

تنطلق غدا الخميس لقاءات الجولة 15 من دوري المحترفين الأردني، بعد فترة توقف امتدت 3 أسابيع، تخللها مشاركة منتخب النشامى الأول في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ونهائيات أمم آسيا، والأولمبي في بطولة غرب آسيا بالسعودية. 

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وتستمر الجولة من الخميس وتنتهي يوم الأحد، حيث تبدأ المباريات كافة عند الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت عمان. 

 

مغير السرحان وشباب العقبة  

يستقبل مغير السرحان، الخميس، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء نظيره شباب العقبة. 


ويحتاج مغير السرحان الذي خسر في الجولة الماضية أمام الوحدات (1-2)، إلى تعزيز رصيده النقطي، حيث جمع 14 نقطة خلال 14 مباراة حتى الآن. 


في المقابل فإن شباب العقبة الذي تعادل في الجولة الماضية أمام الجليل دون أهداف، يمتلك رصيدا مطمئنا نوعا ما، حيث يحاول تعزيزه وتخطي حاجز الـ19 نقطة. 


السلط وسحاب 

يحل سحاب يوم الجمعة ضيفا على السلط، ويحاول جاهدا أن يخرج من عنق الزجاجة ويتخلص من المركز الأخير الذي يحتله، لأن مواصلة فقدان النقاط سيقربه أكثر من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. 


فريق السلط المنتشي بالفوز على شباب الأردن خلال الجولة الماضية، سيحاول استغلال الحالة المعنوية للاعبيه وعاملي الأرض والجمهور لإضافة مزيد من النقاط لرصيده ستنفعه في نهاية البطولة. 


شباب الأردن والرمثا  

التقارب النقطي عنوان مواجهة شباب الأردن والرمثا التي تقام يوم السبت على ستاد عمان الدولي. 


الرمثا يتقدم بفارق 3 نقاط عن شباب الأردن، ويرغب في الابتعاد أكثر والاستمرار في المربع الذهبي وتكرار فوزه ذهابا بثلاثية. 


شباب الأردن لن يقبل أن تستمر خسائره، ويريد من هذه المباراة أن يضرب عصفورين بحجر واحد أولها رد الدين لخسارته ذهابا مع الرمثا وتعويض فقدانه كامل النقاط في الجولة الماضية أمام السلط. 


الحسين ومعان  

يرغب الحسين إربد وهو يستقبل معان على ستاد الحسن يوم السبت، أن يواصل انتصاراته للاقتراب أكثر من تحقيق حلمه وزيادة الضغط على الفيصلي والوحدات قبل مواجهتهما الأحد. 


ويمتلك الحسين قوة في خطوط اللعب كافة ويتمتع بحالة معنوية كبيرة. 


بدوره يعيش معان حالة من عدم الاستقرار بعد تغيير الجهاز الفني واستقطاب عامر عقل للإشراف الفني على الفريق، الذي يحاول التقدم أكثر على سلم ترتيب الفرق، والظهور بمظهر لائق بعد الخسارة بخماسية أمام الفيصلي في الجولة الماضية. 


الجليل والأهلي  

يتقدم الأهلي بفارق نقطة فقط عن الجليل قبل المواجهة التي تجمع الفريقين يوم الأحد على ستاد الحسن. 


هذا التقارب النقطي سيجعل الحذر حاضرا في هذه المباراة، خاصة أن الفريقين لا يبتعدان بفارق نقطي كبير، عن صاحب المركز الأخير. 


الجليل الذي حصل على نقطة من شباب العقبة في الجولة الماضية، يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور، والأهلي المنتشي بانتصار مهم على سحاب سيبذل كل ما بوسعه لمواصلة نتائجه الإيجابية. 


الفيصلي والوحدات  

هي القمة التي ينتظرها الجميع على أحر من الجمر، ويستقبلها ستاد عمان يوم الأحد في ختام هذه الجولة. 


الفيصلي تحسنت نتائجه خلال مرحلة الإياب بصورة ملفتة (33 نقطة في المركز الثاني)، والوحدات عانى من سوء النتائج وتقلب المدربين (31 نقطة في المركز الثالث). 


المواجهة لا تخضع لمنطق أبدا، وفيها يعلم الفريقان أن الخطأ ممنوع ولا يمكن قبوله من الجماهير، التي تعرف أن خسارة أحدهما ستبعده بشكل كبير عن البقاء مطاردا للحسين إربد المتصدر (40 نقطة). 


الفريقان يمتلكان أسماء قادرة على الحسم، ويتمتعان بمعنوية عالية بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية، الفيصلي على حساب معان، والوحدات الذي تجاوز مغير السرحان.


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