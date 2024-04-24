أليجري يشير إلى أهمية تأهل يوفنتوس لنهائي الكأس

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أكد ماسميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، أن عبور فريقه لنهائي كأس إيطاليا "مهم لنفسية اللاعبين".وخسر يوفنتوس في معقل لاتسيو 2-1، في إياب نصف نهائي الكأس أول من أمس، لكنه تأهل للمباراة النهائية بفضل انتصاره ذهابا 2-0.وقال أليجري في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "لقد كانت مباراة للمعاناة، خاصة بعد تلقي هدف من ركلة ثابتة".وأضاف "حصلنا على عدد قليل من الفرص وخاطرنا بالاستسلام قبل نهاية الشوط الأول، لكننا تحسنا بدنيا في الشوط الثاني، لم يكن الأمر سهلا لأن التأخر مبكرا في الشوط الثاني من خلال مرتدة كان من الممكن أن يتسبب في انهيار اللاعبين".وتابع "هذا الموسم كنا نقاتل وكنا ننافس إنتر حتى كانون الأول (يناير) ثم انهرنا، واجهنا الكثير من الضغط الشهرين الماضيين، وحصلنا على عدد قليل من النقاط بالدوري، لكن ما يزال لدينا الفرصة لحجز مكان بدوري الأبطال".وأكمل المدرب "كنا نعلم جيدا أن الإقصاء من الكأس سيكون له تأثيره على نفسيتنا قبل مباراة السبت ضد ميلان، الضغط على يوفنتوس كان هائلا، وكان هذا اختبارا لهؤلاء اللاعبين".وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن يوفنتوس واصل تعزيز رقمه القياسي كأكثر من وصل لنهائي بطولة الكأس.وأوضحت أن يوفنتوس سيخوض النهائي للمرة 22 في تاريخه، أكثر بـ6 مرات من أقرب فريق له وهو روما.من ناحية أخرى، قالت الشبكة إن أركاديوز ميليك صاحب هدف يوفنتوس، وصل للهدف رقم 4 له هذا الموسم بالبطولة، ليصبح هداف النسخة الحالية (2023-2024).وتابعت: "ميليك هو أول لاعب من يوفنتوس يتمكن من تسجيل 4 أهداف في نسخة واحدة بالمسابقة منذ أن فعل ذلك باولو ديبالا في نسخة الموسم 2016-2017". -(وكالات)