الجمعة 26 نيسان 2024
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بعد الخروج من "الأربعة".. الهلال يتعادل مع النصر ويهزم التعاون

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الهلال يتعادل مع النصر ويهزم التعاون

تفاوتت نتائج نادي الهلال المحلية الأولى بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا إذ تعادل مع النصر في مواجهة وفاز على التعاون في الأخرى بينما سيتكرر الموقف نفسه عندما يواجه الفتح يوم الجمعة في الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

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وودع الهلال مسابقة دوري أبطال آسيا الحالية من نصف النهائي بعدما خسر أمام العين الإماراتي 5 – 4 بمجموع المباراتين ليلعب "البنفسجي" مع يوكوهاما مارينوس الياباني على النهائي في وقت لاحق.

ويأمل الهلال مواصلة الابتعاد بصدارته أمام الفتح على ملعبه "كينغدوم أرينا" إذ يفصل بينه وبين النصر الثاني 9 نقاط ومباراة مؤجلة أمام أهلي جدة.

 

وعرف الهلال في مسيرته ببطولة دوري أبطال آسيا الخروج من نصف النهائي في مناسبتين سابقتين، الأولى أمام ذوب آهن الإيراني في 2010 والتالية في 2015 أمام شباب الأهلي الإماراتي.


وتعادل الهلال مع النصر في أول مباراة يلعبها بعد الخروج من ذوب آهن بينما فاز على التعاون في مستهل مبارياته المحلية بعد الوداع الآسيوي أمام شباب الأهلي.
وفي 20 أكتوبر 2010 خسر الهلال أمام ذوب آهن بهدف دون رد في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض بهدف أحرزه البرازيلي إيغور كاسترو مكررا نتيجة انتصاره ذهابا، ليلعب بعده بأربعة أيام "ديربي الرياض" أمام النصر في الجولة العاشرة من موسم 2010 – 2011 حينها انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، سجل عبدالرحمن القحطاني للأصفر وعيسى المحياني للأزرق.

 

وخطف الهلال تعادلا صعبا أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي في الرياض ليلعب مباراة مثيرة أيابا ويخسرها 3 – 2 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في 20 أكتوبر 2015 وتكون مباراته المقبلة أمام التعاون في الجولة الرابعة من موسم 2015 – 2016، حينها مسح الهلال أحزانه القارية بالفوز على أرضه 3 – 1 منها ثنائية للبرازيلي كارلوس إدواردو وهدف لمحمد البريك بينما تكفل نايف الموسى بهدف الضيف الوحيد.

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