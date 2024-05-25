البارالمبي الهندي يسجل إنجازا فريدا في بطولة العالم لألعاب القوى

احتفط لاعب المنتخب الوطني "البارالمبي" لألعاب القوى، أحمد الهندي، بذهبية بطولة العالم لدفع الكرة الحديدية وللمرة الثالثة تواليا، بعد نيله للذهبية والمقامة في مدينة كوبي اليابانية، بعد رميه لمسافة 11.47 مترا، في إنجاز يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والعالمي، متفوقا على المغربي عز الدين النويري الذي سجل رقم 11.34 متر ثانيا، واللاعب الروسي (يلعب ضمن تحت اسم الاتحاد الدولي) ثالثا.

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وقال مدرب المنتخب الوطني ، محمد الحراسييس، ان هذا الانجاز الفريد من نوعه جاء بعد تخطيط سليم وتدريب مكثف للاعب، الذي قام بمجهودات استثنائية كأول لاعب يحتفط بلقب العالم للمرة الثالثة على التوالي.



وعبر البطل البارالمبي أحمد الهندي عن سعادته بهذا الانجاز، لا سيما أنه يتزامن مع عيد الاستقلال الـ 78 وقال: أهدي هذا الانجاز إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، وإلى الشعب الأردني".



هذا وكان الهندي قد تُوج بذهبية بطولة العالم والتي جرت في مدينة دبي الإماراتية عام 2019 وباريس 2023، واليابان -كوبي- 2024.