الحسين إربد يصطدم بالأرثوذكسي في دوري المحترفات اليوم

مهند جويلس

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عمان - يصطدم فريق الحسين إربد بنظيره الأرثوذكسي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفات لكرة القدم بنسخته السادسة، والتي تقام مواجهاته على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.ونجح الحسين إربد الصاعد من دوري الدرجة الأولى، في تحقيق مفاجأة بافتتاح مبارياته في البطولة، بعد أن فاز على نظيره النصر بهدف نظيف، رغم أن خبرات وأعمار لاعباته صغيرة مقارنة بالفريق المنافس.وتعد المواجهة صعبة على الحسين نظرا لأن الأرثوذكسي قادم من خسارة مفاجئة هي الأخرى من الاستقلال بثنائية، ويتطلع للتعويض أمام “الأصفر” في رحلته نحو المنافسة على اللقب، بعد أن احتل وصافة الدوري في الموسم الماضي.وتتواصل منافسات الجولة الثانية غدا بمواجهتين، حيث يلتقي النصر مع الاتحاد عند الساعة الخامسة مساء، فيما تختتم الجولة بلقاء عمان اف سي والاستقلال عند الساعة الثامنة مساء.وبالعودة إلى مواجهة الليلة، فإن الحسين إربد نجح في تسجيل حضور طيب في ظهوره الثاني بـ “المحترفات” والأول في الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب عدي البطاينة، حيث استطاع فرض حضوره الفني داخل أرضية الملعب، أمام فريق يملك عددا لا بأس به من لاعبات المنتخبات الوطنية.ومن المتوقع أن يواصل بطاينة اعتماده في قائمته الأساسية على كل من ديانا الجولاني، شارلوت الأبيض، رحمة أبزاخ، زينب عبيدات، أسيل الخواجه، رانيا سلامة، عزيزة الحايك، تولين شويات، سحر علي، راما أبو السندس وليان المومني.وعلى الطرف الآخر، يبحث الأرثوذكسي مع مدربه سالم القرا، في محو الصورة التي ظهر عليها الفريق في الجولة الافتتاحية، ومحاولة تعويض النقاط التي فقدها، حيث إن أداء الفريق لم يرتق للمستوى المطلوب، بعد التعزيزات التي أبرمها خلال الفترة الماضية.ويعول القرا في خياراته على كل من جود الشنطي، سلوى خليل، لوجين البطوش، نور المشايخ، نور زوقش، ملك السيد، تسنيم أبو الرب، ناومي أنيما، سارة عامر، ميرا عطاري ورحمة جافارو.الجدير بالذكر أن دوري المحترفات يقام على 3 مراحل (ذهاب، إياب، المرحلة الذهبية)، ويتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط، علما بأن مرحلة الذهاب تنتهي في 22 من شهر حزيران (يونيو) المقبل.