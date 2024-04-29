الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب "المحترفات" بمواجهة عمان أف سي

مهند جويلس

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عمان- يبدأ فريق الاتحاد للسيدات لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه بدوري المحترفات لموسم 2024، بملاقاة فريق عمان اف سي، ضمن منافسات المرحلة الأولى من ذهاب البطولة التي ستنطلق في السابع عشر من شهر أيار (مايو) المقبل.ويلتقي الحسين إربد بطل دوري الدرجة الأولى في النسخة الأخيرة نظيره النصر ضمن الجولة ذاتها، على أن يواجه الأرثوذكسي نظيره الاستقلال في تكرار لسيناريو الموسم الماضي، حيث التقيا في افتتاحية الموسم وانتهت المباراة وقتها بالتعادل بدون أهداف.وتختتم مرحلة الذهاب عند الأسبوع الخامس بمواجهات تجمع الاتحاد والحسين إربد، الاستقلال والنصر، والأرثوذكسي وعمان اف سي، علما بأن بطولة الدوري تقام على 3 مراحل (ذهاب، إياب والمرحلة الذهبية)، على أن يتوج باللقب الفريق الأكثر جمعا للنقاط في جميع المراحل.وأبلغت الدائرة النسوية في اتحاد الكرة مندوبي الأندية الذين حضروا إلى مقر الاتحاد أمس لمتابعة مراسم القرعة، أن ملاعب ومواعيد مرحلة الذهاب سيتم إصدارها قريبا وتوزيعها على الأندية، حيث ستقام المباريات على ملعبي البولو 1 و2، على أن تقام مباراتين يوم الجمعة وواحدة يوم السبت.ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد حسب ما ذكره للأندية، بعملية صيانة للملاعب المستضيفة للمسابقات النسوية خلال بطولة الدوري،ويتمتع دوري المحترفات بحضور جماهيري جيد من قبل أهالي اللاعبات والكرة النسوية، إلى جانب اختيار اللجنة الفنية لاتحاد الكرة عقب نهاية كل مباراة أفضل لاعبة.وكانت بطولة الدوري بمسمى "المحترفات" وبمشاركة لاعبات أجنبيات قد انطلقت للمرة الأولى في العام 2019، وشهدت مشاركة 7 فرق وقتها، بحيث توج فريق شباب الأردن باللقب وسط مشاركة فرق شباب الأردن، عمان، الأرثوذكسي، النصر، الاستقلال، الحسين إربد والأهلي.وفي العام التالي 2020، شاركت أيضا 7 فرق ممثلة بكل من عمان، شباب الأردن، القادسية، الأهلي، الأرثوذكسي، النصر والاستقلال، واستطاع عمان تجريد شباب الأردن من اللقب، قبل أن يعلن الأخير عن تجمد نشاط الكرة النسوي بعد نهاية ذلك الموسم.واستطاع عمان في المحافظة على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعد أن فاز باللقب في العام 2021، وهو الفريق الوحيد الذي توج باللقب بمناسبتين، قبل أن يجمد نشاط الكرة النسوي بعد نهاية الموسم، علما بأن الدوري شهد مشاركة 5 فرق فقط وهي إلى جانب عمان كل من الأرثوذكسي، الأهلي، الاستقلال والقادسية.ونجح الأهلي في وضع اسمه بسجلات الأبطال عقب التتويج باللقب في الموسم 2022، والذي شهد منافسة شرسة بينه وبين الاتحاد صاحب المركز الثاني حتى الجولة الأخيرة، في البطولة التي شهدت مشاركة فرق الأرثوذكسي، والنصر والاستقلال.واستمرت مسألة عدم استمرار البطل في دوري المحترفات، إذ قرر النادي الأهلي الانسحاب من المسابقة قبل انطلاقتها، لتشارك 5 فرق أيضا ببطولة الدوري النسخة الماضية في العام 2023، ونجح الاتحاد بالصعود على منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه وبموسمه الثاني، مع مشاركة الأرثوذكسي، عمان اف سي، النصر والاستقلال.