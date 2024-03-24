الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مهام آسيوية لحكام كرة القدم في دوري أبطال آسيا

مهام اسيوية
مهام آسيوية لحكام الكرة
عمان- الغد - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني أدهم مخادمة والمساعدين أحمد مؤنس ومحمد الخلف لإدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، والمقررة يوم الثلاثاء 16 نيسان (أبريل) المقبل ، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.اضافة اعلان
كما أسند "الآسيوي" للحكم أحمد فيصل، والمساعد أيمن عبيدات، بالإضافة إلى أحمد سمارة حكم احتياط، والمقيم عوني حسونة، المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والتي تقام خلال الفترة 15 نيسان (أبريل) ولغاية 3 أيار (مايو) في قطر.
ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.
من جهة أخرى اجتاز الحكم الدولي الأردني محمود السوالمة متطلبات دورة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام، التي جرت في ماليزيا شباط الماضي.
السوالمة خلال الفترة المقبلة للمزيد من الاختبارات، عن طريق إجراء تقييم شامل أثناء قيادته لمباريات محلية للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيدا لاعتماده ضمن حكام النخبة في آسيا.
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