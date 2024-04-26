محيسن يظفر بلقب سباق الترامارثون البحر الميت

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نال المتسابق أحمد محيسن، لقب سباق الترامارثون البحر الميت لمسافة 50 كم، الذي جرى أمس بتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات وسط مشاركة أردنية وأجنبية.وضم سباق العام الحالي، 4 فئات من السباقات وهي ألتراماراثون 50 كم فردي، وألترامارثون 50 كم تتابع، ونصف ماراثون 21 كم وسباق 10 كم.وانتهت كافة السباقات في شاطئ عمّان السياحي، وتم الإعلان عن نتائج السباقات وتكريم الفائزين من قبل مندوب الأمير فراس بن رعد رئيس الجمعية، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وبحضور مديرة الجمعية لينا الكرد، ورئيس اتحاد لعاب القوى وليد الرحاحلة، وفيما يلي النتائج الفنية:- سباق 50 كم فردي رجال: المركز الأول: أحمد محيسن، المركز الثاني: لؤي البوسطة، المركز الثالث: مثقال العبادي.- سباق 50 كم فردي نساء: المركز الأول: سولين جورج.- سباق 50 كم تتابع مختلط: المركز الأول: فريق الأمن العام، المركز الثاني: فريق اركض عبر الأردن، المركز الثالث: فريق قهر.- سباق 50 كم تتابع رجال: المركز الأول: فريق الأمن العام، المركز الثاني: فريق العميد، المركز الثالث: فريق القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.- سباق نصف ماراثون 21 كم رجال: المركز الأول: أحمد سمور، المركز الثاني: صالح ابراهيم، المركز الثالث: عبد العزيز الصانع.- سباق نصف ماراثون 21 كم نساء: المركز الأول: هانويا حسب الله، المركز الثاني: صوفي كيركبي، المركز الثالث: ناديج ليمبيرور.- نصف ماراثون 21 كم كرسي متحرك رجال: المركز الأول: علي السوالمة، المركز الثاني: عبدالرحمن مخلوف. المركز الثالث: تيسير الخطيب.- سباق 21 كم إعاقة بصرية "كلي" رجال: المركز الأول: سهيل نشاش، المركز الثاني: أيهم الأغواني، المركز الثالث: معاذ موسى.- سباق 21 كم إعاقة بصرية "جزئي" رجال: المركز الأول: محمد جلهم، المركز الثاني: ناصر مقابلة. المركز الثالث: أحمد مقابلة.- سباق 10كم رجال: المركز الأول: شريف سريس، المركز الثاني: أنتوني باريير، المركز الثالث: مسلم الهايل.- سباق 10كم نساء: المركز الأول: هبة حمود، المركز الثاني: أمل صباح. المركز الثالث: لين أبو جبارة.- سباق 10 كم كرسي متحرك رجال: المركز الأول: بلال أبو منسي، المركز الثاني: أحمد حمود، المركز الثالث: حمزة محمود.- سباق 10 كم إعاقة بصرية "كلي" رجال: المركز الأول: محمد مصلح. المركز الثاني: عبد الرؤوف الخطيب، المركز الثالث: عماد العليان.- سباق 10 كم إعاقة بصرية "كلي" نساء: المركز الأول: ديما الأحمد، المركز الثاني: سيدرا الصقري.