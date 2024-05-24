3 أنشطة مهمة لاتحاد التايكواندو تتقدمها دورة الأساتذة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - ينظم اتحاد التايكواندو الأسبوع الحالي 3 فعاليات ضمن خطته السنوية، حيث تفتتح يوم الثلاثاء المقبل دورة أساتذة التايكواندو الدولية ‏ودورة الفاحصين التي ‏ينظمها اتحاد التايكواندو وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للكيكوان، وتقام في صالة الأميرة سمية وتستمر ‏حتى 2 حزيران (يونيو) المقبل.‏وتشمل الدورة على محاضرات في الدفاع عن النفس لأول مرة خلال دورة ‏الأساتذة، اضافة إلى المحاضرات العملية والنظرية، وسيتم منح المشاركين شهادات ‏دولية معتمدة من الاتحاد العالمي للكيكوان. ‏وتعتبر الدورة شرطا رئيسيا لمن يرغب بالمشاركة في دورة فاحصي الترقية للأحزمة السوداء، وتشتمل على دورة الماجستير الدولية لحملة أحزمة ‏الكيكوان - 2 و3 دان للأعمار 18عاما والترقية والإنعاش لحملة أحزمة الكيكوان 4 و5 دان للأعمار 20 عاما، و6 و7 و8 و9 دان للأساتذة.‏وتشتمل المحاضرات النظرية على عرض لتاريخ التايكواندو وكيفية ممارسة اللعبة، وقواعد اختبارات الترقية وشرح عن البومسي ‏للأحزمة السوداء والملونة 4 دان واختبارات للترقية. ‏وتقام هذه الدورة من أجل تعزيز تنمية رياضة التايكواندو، مثلما تهدف إلى وضع معيار مؤهل للماجستير الدولي، ومن أجل توحيد حركات التايكواندو الأساسية.وقال أمين سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “تم اعتماد الأردن كمركز اقليمي لعقد هذه الدورات بعد التنسيق المسبق مع رئيس الاتحاد العالمي للكيكوان، المسؤول عن اقامة فحوصات للترقية والدورات، حيث سيشارك في دورة أساتذة التايكواندو الدولية بعمان مدربون من اتحادات عالمية، خصوصا وأن في الأردن درجة 9 دان التي يحملها كل من مخلد العساف وتوفيق نويصر”.كما تختتم اليوم تصفية المنتخب الوطني الثانية لفئة الناشئين والناشئات ‏في صالة الأمير فيصل الرياضية في القويسمة، والتي انطلقت ‏منافساتها يوم أمس ‏بمشاركة 357 لاعبا من 74 مركزا منتسبا لاتحاد التايكواندو.‏ووفقا لتعليمات التصفية يحصل المركز على 120 نقطة عن كل ميدالية يحرزها ‏الفريق، في حين يحصل المركز على 50 نقطة عن ‏كل ميدالية فضية، و20 نقطة عن كل ميدالية برونزية.‏وتحصل المراكز على نقطة واحدة عن اللاعب الذي تجاوز عملية الميزان، ‏ونقطة أخرى عن كل فوز للاعب في مباراة.‏وإذا تعادل فريقان في البطولة يتم اللجوء إلى عدد الميداليات الذهبية فالفضية ‏فالبرونزية على الترتيب، وإذا استمرت حالة التعادل، يتم ‏اللجوء لعدد اللاعبين ‏المشاركين في البطولة، وإلى أعلى النقاط في الوزن الأثقل، وذلك حسب تعليمات ‏الاتحاد الدولي للتايكواندو.‏كما سيتم احتساب المجموع العام لتصفيات المنتخبات الوطنية، وهي 3 تصفيات، وسيتم احتساب 120 نقطة اضافية للمركز الذي ‏يحصل لاعبه على ميداليتين ‏ذهبيتين للوزن في التصفيتين الأولى والثانية وكأنه حاصل على ذهبية تصفية ‏ثالثة.‏وفيما يتعلق بالمدربين سيتم تعيين المدرب المعتمد للمركز الحاصل على المركز ‏الأول في تصفيات المنتخبات الثلاثة، وحسب نظام ‏ترتيب المراكز، كمدرب عام ‏للمنتخب الوطني للناشئين والناشئات.‏كم سيتم تعيين المدربين المعتمدين للمراكز الحاصلة على المركزين الثاني والثالث ، في المجموع العام للتصفيات الثلاث، وحسب ‏نظام ترتيب المراكز كمدربين ‏للمنتخب الوطني للناشئين والناشئات.‏وعلى صعيد متصل، يقيم المنتخب الوطني للتايكواندو معسكرا تدريبيا مغلقا ‏الأسبوع المقبل، بمشاركة دول أخرى، وذلك ضمن ‏الخطة التدريبية استعداد ‏لمشاركة المنتخب الوطني في أولمبياد باريس 2024.‏وكانت عدة دول طلبت إقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب الوطني ‏كجمهورية التشيك وروسيا وبلاروسيا والصين تايبيه، ‏وسيعلن اتحاد اللعبة خلال ‏الأسبوع الحالي، عن المنتخبات المشاركة في المعسكر التدريبي بشكل رسمي.‏