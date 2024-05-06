معسكر تايوان خيار مثالي لمنتخب التايكواندو قبل بطولة آسيا

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- يشكل المعسكر التدريبي الذي بدأه المنتخب الوطني للتايكواندو في تايوان اعتبارا من يوم أمس، خيارا مثاليا للاعبين قبيل المشاركة في بطولة آسيا التي تقام في فيتنام اعتبارا من يوم 16 الشهر الحالي.وصل المنتخب الوطني للتايكواندو إلى تايوان أمس، لمباشرة معسكره التدريبي والذي يستمر حتى 13 الشهر الحالي، استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا الـ 26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في مدينة دا نانغ الفيتنامية.واختار المنتخب الوطني للتايكواندو، تايوان لإقامة معسكره التدريبي للتأقلم على الأجواء المناخية وفارق التوقيت قبل التوجه إلى فيتنام، حيث إن طبيعة المدينة تساعد على التخلص من الضغوطات، من حيث البساطة، الهدوء، والهواء النقي بين أحضان الطبيعة، والجزر التايوانية.ويعد المعسكر التدريبي فرصة مثالية لممارسة التدريبات في الهواء الطلق، ويشتمل على تمارين للمشي والركض وممارسة الكرة الطائرة وركوب الدراجات وغيرها من التدريبات الجديدة، ويشارك في المعسكر التدريبي عدد كبير من اللاعبين الأولمبيين من منتخب تايوان.ويتكون المنتخب الوطني المشارك في معسكر تايوان من المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب يزن الصادق والمعالجين لؤي مرايات ولانا جوردن و12 لاعبا ولاعبة، وهم جوليانا الصادق وراما أبو الرب وفادية خرفان وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وجعفر الداوود ومحمد الحجيلة ومحمد العداربة وريهام الجلاد.وقال الناطق الإعلامي للاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": " قرر اتحاد التايكواندو الموافقة على إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في تايوان قبل مشاركته في بطولة آسيا، لتمكين اللاعبين من تحقيق نتائج مميزة، وإضافة نقاط جديدة على رصيدهم في التصنيف الدولي، حيث إن بطولة آسيا تتيح للاعبين أصحاب الميداليات الذهبية فرصة نيل 40 نقطة، في حين يحصل أصحاب الميداليات الفضية على 24 نقطة، وينال أصحاب الميداليات البرونزية 14.4 نقطة، كما تتيح البطولة للمشاركين أيضا فرصة نيل جائزة أفضل فريق ومدرب ورياضي، ورياضي للروح القتالية وأفضل حكم".وأضاف:" أصبح لدى المنتخب الوطني تأقلم كبير مع المناخ في المناطق كافة تقريبا، فقد خضع بالماضي لمعسكر في المناطق الثلجية شديدة البرودة، والأماكن الحارة والشديدة الرطوبة والساحلية في دول الصين وأوزبكستان والإمارات والسعودية وتركيا"، لافتا إلى أن معسكر تايوان يعد خيارا مثاليا قبل التوجه إلى فيتنام.على صعيد أعلن اتحاد التايكواندو عن إقامته لدورة أساتذة التايكواندو الدولية و دورة الفاحصين بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكيكوان التي تقام بالفترة من 28 الشهر الحالي وتستمر حتى 2 حزيران (يونيو) المقبل.