الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيونداي الأردن تطلق عرض شهر رمضان المبارك على سيارتها الجديدة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024

Santafe (2)
هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد)

أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن، عن عرضها الحصري والمميز لشهر رمضان المبارك على سيارتها العائلية المميزة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024.

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وخلال شهر رمضان المبارك، ستقدم علامة هيونداي الأردن عرضًا مميزاً للراغبين باقتناء أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الكورية وعلامة هيونداي في قطاع السيارات الحديثة، وهي هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024، والتي تمثل مفهومًا جديدًا للسيارات العائلية، حيث تُمزج بين المساحة الرحبة والأداء القوي والكفاءة الاستثنائية، لِتُصبح رفيقك المثالي في رحلاتك مع العائلة.

تُوفر سيارة سنتافي هايبرد 2024 مساحة رحبة للركاب، مع 7 مقاعد مريحة مدفّأة ومبرّدة، ومساحة تخزين واسعة، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الكبيرة. كما تُزخر السيارة بمجموعة من التقنيات المتقدمة، بدءًا من لوحة العدادات الإلكترونية المتطورة، وشاشة اللمس 10.25 بوصة التي تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto التي تمنحك تواصلاً دائماً مع العالم، وتُسيطر على كل تفاصيل رحلتك مع العائلة. كما تُقدم هيونداي الأردن عبر وكيلها مؤسسة الوحدة للتجارة كفالة مصنعية على بطارية هيونداي سنتافي هايبرد 2024 لمدة 7 سنوات أو 150,000 كم أيهما أسبق، مما يُضفي شعورًا بالأمان والراحة على تجربتك. وداعًا للقلق، ومرحبًا بالثقة والطمأنينة.

وفي تفاصيل عرض شهر رمضان المبارك، أطلقت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عرضاً قوياً لعملائها الأوفياء في الشهر الكريم، حيث يحصل العميل عند شرائه سيارة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024 على أول 3 أقساط مجاناً، مع إمكانية استبدال سيارة العميل القديمة مهما كان نوعها كدفعة أولى، بالإضافة للحصول على تأمين شامل مجاني، وعلى عقد صيانة مجاني لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق.

وفي هذا الصدد، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن:" نؤمن في هيونداي الأردن بتقديم تجربة متميزة لعملائنا، حيث نسعى دائمًا لتسهيل الحياة على المواطن من خلال توفير سياراتنا المبتكرة. وبحمد الله وتوفيقه، نعلن عن إطلاق حملتنا الجديدة على سيارة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024. نعد عملاءنا بتقديم أفضل العروض والخدمات التي تلبي كافة احتياجاتهم، مع ضمان إعادة شراء السيارة بأفضل سعر للحفاظ على استثمارهم. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة نحو التميز والراحة."

مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن حائزة على عدة جوائز على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعدة سنوات، وتضم تحت سقفها أكبر تشكيلة سيارات من العلامة التجارية هيونداي بفئاتها العاملة بالوقود والهجينة والكهربائية، مع توفيرها لأكبر مخزون قطع غيار في الأردن.

ويمكن للمهتمين بمشاهدة سيارة هيونداي سنتافي الهجينة (الهايبرد) 2024 زيارة معارض هيونداي في شارع المدينة الطبية بجانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف: 065821320.

 

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