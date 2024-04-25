باسم سلفيتي يتسلّم رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد خلفاً لعصام سلفيتي

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أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، عصام سلفيتي، استقالته من منصبه قبيل اجتماع الهيئة العامة للبنك الذي تم عقده يوم الخميس 2024/4/25. وقامت الهيئة العامة لبنك الاتحاد بانتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة، كما وعيّن مجلس الإدارة الجديد باسم عصام سلفيتي رئيساً له، وجبرا غندور نائباً للرئيس.وقرّر مجلس الإدارة منح عصام سلفيتي لقب الرئيس المؤسس الفخري، وذلك تقديراً لجهوده على مدى الـ 36 عاماً الماضية.وعبّر السيد عصام سلفيتي عن شكره العميق لأعضاء مجلس الإدارة وفريق البنك على جهودهم في تطوير خدمات البنك وتقديم تجربة بنكية فريدة من نوعها في السوق الأردني، متمنياً التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة الجديد بقيادة ابنه باسم سلفيتي الذي سيوظف خبرته الطويلة في البنوك العالمية والاستثمار لخدمة بنك الاتحاد والاستمرار في تطوير مسيرته.وأكّد عصام سلفيتي على فخره برحلة تطور البنك منذ تأسيسه عام 1987 كشركة مساهمة عامة تحت اسم "المؤسسة المالية العربية"، وصولاً إلى إطلاق هويته الجديدة "بنك الاتحاد" في عام 2011، وما أصبح عليه اليوم كمؤسسة مالية رائدة حاصلة على العديد من الجوائز، منها جائزة "أفضل بنك رقمي" في الأردن، وجائزة "البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً" في الأردن من قبل مجلة غلوبال فاينانس، بالإضافة لجائزة "أفضل بنك مؤثر اجتماعياً واقتصادياً" من مجلة يوروموني عام 2023، وغيرها الكثير.يحظى بنك الاتحاد بمكانة مميزة في القطاع المصرفي، ويتمتع بمتانة مالية كبيرة، حيث تمكن من تحقيق مؤشرات نمو تعتبر واحدة من أفضل مؤشرات البنوك خلال السنوات الماضية. ففي عام 2023 وصلت قيمة موجودات البنك إلى نحو 7.4 مليار دينار، وبلغت ودائع العملاء 5.7 مليار دينار، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية 4.5 مليار دينار. كما حقّق البنك عام 2023 أرباحاً بلغت 90.4 مليون دينار أردني قبل الضرائب، مقارنة مع 71.7 مليون دينار في عام 2022.وفي العام الماضي، أطلق البنك سندات مساندة لرأس المال مُصنَّفة من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي (Additional Tier 1 Capital)، والتي استقطبت طلبات اكتتاب بتغطية وصلت إلى 176.5% من القيمة التي عرضها البنك وفي وقت قياسي، وما هذا إلا دليل على ثقة السوق في استراتيجية البنك واستقراره المالي.وأكد رئيس مجلس الإدارة الجديد، باسم عصام سلفيتي، على أهمية الاستمرار باستراتيجية البنك للنمو بالخدمات المصرفية والتوسع الجغرافي إلى السوق العراقي والسعي إلى أن يكون البنك الرقمي الرائد في الأردن، مشيراً إلى أن مهمّة البنك كانت وستبقى خلق أفضل تجربة بنكية ووضع ثقة العملاء ورضاهم كأساس لعمله. كما وأشاد ببرامج المسؤولية المجتمعية التي تصب في صميم ثقافة البنك والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.من الجدير بالذكر أن باسم سلفيتي شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من عام 2020 إلى عام 2023. وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة براون في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة ماجستير في المالية والتخطيط الاستراتيجي للشركات من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في عدة مؤسسات، منها الصندوق الأردني للريادة، وشركة دلتا للتأمين، والمركز العربي للدراسات الهندسية، والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية. وعمل سابقاً في لندن كشريك عام ومدير مشارك في شركة Hummingbird Ventures، ومدير تنفيذي للوحدة البنكية الاستثمارية في Morgan Stanley.