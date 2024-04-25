الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي تعقد اجتماعها السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح



صادقت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح، على قرار مجلس الإدارة بتوزيع (12) مليون دينار وبنسبة 8% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.

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كما صادقت الهيئة العامة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثلين عن البنك المركزي الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك السادة برايس ووتر هاوس كوبرز، على البيانات المالية للبنك وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.



وأعربت الشيخة ادانا الصباح عن فخرها واعتزازها بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك الأردني الكويتي مع نهاية العام 2023، مشيرة إلى أن الإدارة التنفيذية للبنك واصلت وبتوجيهات وإشراف من مجلس الإدارة، تنفيذ الاستراتيجية العامة للبنك والتي استطاع من خلالها اثبات تميّزه وقدرته على التكيّف والنمو باستغلال التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وتحويلها إلى فرص ذات قيمة مضافة عالية لمستثمري البنك ومساهميه وعملائه أيضاً.



وأوضحت الشيخة الصباح، أن البنك الأردني الكويتي أظهر قوة في أدائه المالي، حيث ساهمت الإدارة الحكيمة للمخاطر والاستثمارات الاستراتيجية في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع تحسن كبير وملحوظ في الأرباح وزيادة في إجمالي أصوله.



وحقق البنك الأردني الكويتي نمواً استثنائياً في أرباحه الصافية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 380% مقارنة بالعام 2022، لتصل إلى 90 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة مع نهاية العام الماضي نحو 121.6 مليون دينار، مقابل 27.3 مليون دينار عام 2022 بنمو 344.8% .



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي إن البنك الأردني الكويتي وبفضل الإدارة الحصيفة والنظرة المستقبلية التي يستمدها من استراتيجيته العامة استطاع تحقيق نتائج مالية إيجابية في كافة مؤشراته التشغيلية، مما رسخ من مركزه ومتانته المالية.



وأضاف البطيخي أن إجمالي موجودات البنك ارتفع مع نهاية العام الماضي بنسبة 48% ليصل إلى 5.2 مليار دينار مقابل 3.6 مليار دينار في نهاية العام 2022، فيما نمت التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 4% العام الماضي لتسجل ما قيمته 2 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار في العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن إجمالي أرصدة ودائع العملاء والتأمينات النقدية تجاوزت في نهاية العام 2023 حاجز الـ 4 مليارات دينار، مقابل 2.9 مليار دينار في العام 2022 وبنمو مقداره 42 %.



كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى حوالي 727.5 مليون دينار مع نهاية العام الماضي 2023 مقارنة مع 477.6 مليون دينار في العام 2022 بنسبة نمو قدرها 52.3%، وبلغت حصة مساهمي البنك من مجموع حقوق الملكية حوالي 614.7 مليون دينار.



واستعرض البطيخي الانجازات التي حققها البنك الأردني الكويتي خلال العام الماضي، والتي توجت بحصول البنك على العديد من الجوائز إقليمية ودولية.



وفي ختام اجتماع الهيئة العامة، قدّمت الشيخة الصباح عميق شكرها وتقديرها لمحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس وفريق عمله، ولهيئة الأوراق المالية وموظفيها لجهودهم الدؤوبة في تهيئة البيئة الملائمة لتطور وازدهار عمل البنوك والشركات في الأردن، مثنية على أداء موظفي البنك ودورهم الأساس في تحقيق هذه النتائج المتميزة.



كما أعربت الصباح عن امتنانها للمساهمين والعملاء على ثقتهم ودعمهم الدائم للبنك، مؤكدة أن "الأردني الكويتي" سيواصل البناء على النجاحات المتميزة وفق استراتيجيته الرئيسية التي تهدف إلى تمتين الوضع المالي والائتماني للبنك، وزيادة نسب النمو في الأرباح والعوائد ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وفقاً للتشريعات والقوانين الناظمة للعمل المصرفي في المملكة.