الاتحاد الأوروبي ومركز الدراسات الاستراتيجية يستضيفان مؤتمر "الطريق إلى شومان"

ضم هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان "الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي": حوار استراتيجي حول الدفاع والأمن البحري والجريمة العابرة للحدود " مائة مشارك من الخبراء والممارسين في مجال الأمن والدفاع و البرلمانيين والدبلوماسيين والقوات المسلحة وأجهزة الأمن.
في كلمته، قال الدكتور زيد عيادات، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية: “في حين أن هذه الاتجاهات [الأمنية الإقليمية] لها تأثيرات بعيدة المدى على سياسات المنطقة، فإن الأحداث الجارية لها أيضًا تأثيرات بعيدة المدى… على الرغم من أن الأثر الإنساني هو عامل لا يمكن تجاهله في الصراع، يجب علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار تأثير الحرب على الجيوسياسة الإقليمية. إن الحرب الحالية في غزة تحمل في طياتها إمكانية زعزعة استقرار الشرق الأوسط ويجب حلها في أسرع وقت ممكن... من خلال حل عادل ودائم يعالج الأسباب الجذرية لهذا الصراع.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية: “مع عودة سياسات القوة على الأراضي الأوروبية وفي الشرق الأوسط وخارجه أيضًا ، فإن التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان تتطور. إننا نرى حروبًا وحشية ومفتوحة بدرجات متفاوتة تحيط بنا، ولكننا نشهد أيضًا نشأة الحرب الهجينة وتسليح جميع الأنشطة البشرية. كيف ندافع عن مواطنينا ونحمي حرياتنا؟ من خلال إقامة شراكة قوية مع حلفائنا. السؤال هو كيف ، وهذا ما جئنا لمناقشته في عمان اليوم”.
في الكلمات الرئيسية، قام سعادة. فايز خوري مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والبروفيسور زكي لايدي المستشار الخاص للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، السيد جوزيب بوريل فونتيليس، بمقارنة الملاحظات حول التحديات التي تواجه أوروبا وجوارها الجنوبي والاستجابات والنتائج.
ضمت الحلقة النقاشية الأولى الدكتور كريم حجاج، مدير الشؤون العالمية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وسفير الاتحاد الأوروبي هيوز مينجاريلي والدكتورة هانا شيليست من مجلس السياسة الخارجية "المنشور الأوكراني". حيث ناقش المشاركون والخبراء أجندة الاتحاد الأوروبي الأمنية والدفاعية المتطورة وعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الجنوبيين.
ركزت حلقة النقاش الثانية على الأمن البحري وتم إيلاء اهتمام خاص للبحر الأحمر والعملية البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي ASPIDES، مع مداخلات من الدكتور عبد المنعم سعيد من مجلس الشيوخ المصري وسفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه.
ضمت الجلسة الحوارية الثالثة الدكتور محمد فرغل، المدير العام السابق لمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير والدكتور حسن المومني، عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية والعميد رياض الجريري من مديرية المخابرات العامة لمناقشة تحديات أمن الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود في الشرق الأوسط.
يعد مؤتمر "الطريق إلى شومان"، الذي اختتم بكلمات لسفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه ومعالي جواد العناني، وزير خارجية الأردني الأسبق، جزءًا من سلسلة من الفعاليات لمناقشة المخاوف الأمنية للشركاء والاستماع إلى وجهات نظرهم وتحديد السبل المستقبلية للتعاون تحضيراً لمنتدى شومان للأمن والدفاع.
ستُعقد النسخة الثانية من منتدى شومان للأمن والدفاع –)]
في بروكسل يوم 28 -29 ايار/ مايو 2024. سيضم ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية الرائدة.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على كيفية استجابة شراكات السلام والأمن والدفاع الحالية والمحتملة للتهديدات والتحديات الأمنية المشتركة الأكثر إلحاحًا والمساهمة في السلام والأمن العالميين بالإضافة إلى دعم النظام الدولي القائم على القواعد والتعددية.