السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تخططين للحمل؟.. تناولي هذه الفاكهة بانتظام

تحتوي المانغو على عناصر غذائية مهمّة للسيدات في سنّ الإنجاب،
تحتوي المانغو على عناصر غذائية مهمّة للسيدات في سنّ الإنجاب

وجدت دراسة أميركية أنّ فاكهة المانغو تلبّي الحاجات الغذائية الفريدة للنساء اللواتي يحاولن الحمل، أو الحوامل، أو المرضعات.


وأوضح الباحثون أنّ دمجها في النظام الغذائي للنساء في سنّ الإنجاب، يعزّز جودة العناصر الغذائية الحيوية الضرورية لحمل صحي، ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية «نيوترشنز».

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وتواجه النساء الحوامل خطر الإصابة بمشكلات صحية عدّة، مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم؛ ما يعرّض صحتهن وصحة الجنين للخطر، ويُعدّ النظام الغذائي عنصراً رئيسياً في خطط الوقاية من المضاعفات المرتبطة بالحمل.


ووفق الباحثين المُشرفين على الدراسة من «المجلس الوطني للمانغو» في الولايات المتحدة، فإنّ هذه الفاكهة هي ثمرة صحية تسهم في تزويد الجسم بعناصر غذائية عدّة مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحمل، بما فيها الألياف، وحمض الفوليك، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين «إي».

وجمعوا معلومات من 16 ألفاً و744 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاماً، شاركن في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة، في الفترة من 1988 إلى 1994، ومن 1999 إلى 2018.


واستخدم الفريق مقياساً معتمداً لجودة النظام الغذائي في الولايات المتحدة، لتقييم مدى التزام المشاركات بالتوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين لعام 2020.


بالمقارنة مع الأنظمة الغذائية التي لا تحتوي على المانغو، كانت درجات المقياس أعلى بنسبة 16 في المائة بين السيدات في سنّ الإنجاب اللواتي أدرجن هذه الثمرة في نظامهن الغذائي.


ويُعزى ارتفاع جودة النظام الغذائي، جزئياً، إلى الاختلافات في تناول العناصر الغذائية بين المجموعتين.


وعندما تدمج السيدات المانغو في وجباتهن الغذائية، فإنهنّ يستهلكن كميات أكبر بكثير من العناصر الغذائية المفيدة، ويتناولن كميات أقل من العناصر غير المرغوب فيها.


وتحتوي المانغو على عناصر غذائية مهمّة للسيدات في سنّ الإنجاب، فهي غنيّة بفيتامين «سي»، والألياف، وفيتامين «إي»، وحمض الفوليك، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، كما تحتوي على نسب منخفضة من العناصر غير المرغوب فيها، مثل السكريات والدهون المشبّعة، وإجمالي الدهون.

وشملت الدراسة أيضاً مجموعة ثانية من الأميركيين الأكبر سناً، البالغة أعمارهم 60 عاماً فما فوق، وهم مجموعة أخرى تتطلّب عناية غذائية خاصة.


وأظهرت النتائج أنّ مَن يأكلون المانغو حصلوا على درجة أعلى بنسبة 13 في المائة في مؤشر جودة النظام الغذائي، مقابل مَن لا يأكلونها.


من جانبه، قال مدير البحوث في «المجلس الوطني للمانغو» ليوناردو أورتيغا: «تضاف هذه النتائج إلى مجموعة متزايدة من البحوث التي تُظهر التأثيرات الإيجابية لإضافة المانغو إلى الأنظمة الغذائية المتنوّعة».


وأضاف عبر موقع «يوريك أليرت»: «بعدِّها طعاماً تراثياً مرتبطاً ثقافياً بأكثر من ربع الأميركيين، يمكن أن تكون المانغو غذاء مهماً لتحسين المساواة الغذائية، والنظام الغذائي، وجودة التغذية في بلدنا ذي الثقافات المتعددة».

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