في يومه العالمي.. هل "الثلاسيميا" يسبب فشل الأعضاء؟‎

يصادف الـ8 من شهر مايو اليوم العالمي للثلاسيميا، الذي يعتبر اضطرابًا وراثيًا في الدم، وتم تخصيص هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي حول هذا المرض.



يستعرض موقع "الكونسلتو" كل ما يهمك عن مرض الثلاسيميا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "Times of india".





ما المقصود بمرض "الثلاسيميا"؟



أعراض مرض الثلاسيميا



علاج مرض الثلاسيميا



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مرض الثلاسيميا يعتبر بمثابة مجموعة من اضطرابات الدم الوراثية التي تتميز بإنتاج الهيموجلوبين غير الطبيعي، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وفقر الدم، ويظهر في نوعين رئيسيين: ثلاسيميا ألفا وثلاسيميا بيتا، ولكل منهما درجات متفاوتة من الشدة.تختلف أعراض مرض الثلاسيميا بشكل كبير، وتتراوح الأعراض بين فقر الدم الخفيف إلى المضاعفات التي تهدد الحياة، مثل تلف الأعضاء وفشلها، وقد يعاني المرضى من التعب والضعف وضيق التنفس وشحوب الجلد واليرقان وتشوهات العظام، وقد تصل الحالات الشديدة إلى تأخر النمو، وتضخم الطحال، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.هناك مجموعة من العلاجات لمرض الثلاسيميا، والتي تشمل عمليات نقل الدم والعلاج بالاستخلاب، وهم كما يلي:- يتضمن نقل الدم تلقي حقن خلايا الدم الحمراء عبر الوريد لاستعادة المستويات الطبيعية لخلايا الدم الحمراء السليمة والهيموجلوبين.- يتلقى المريض عمليات نقل دم كل 4 أشهر في حالة مرض الثلاسيميا المتوسط أو الشديد، وقد تكون هناك حاجة لعمليات نقل الدم من حين لآخر (على سبيل المثال، أثناء أوقات العدوى) لمرض الهيموجلوبين H أو الثلاسيميا المتوسطة بيتا.- إجراء عملية إزالة للحديد الزائد بجسمك، والذي يؤثر على تلف الأعضاء، وتسطيع تلقى العلاج باستخلاب الحديد (الذي يمكنك تناوله على شكل أقراص).- يمكن أن تساعد مكملات حمض الفوليك جسمك على تكوين خلايا دم صحية.- زرع النخاع العظمي والخلايا الجذعية من متبرع قريب متوافق هو العلاج الوحيد لعلاج مرض الثلاسيميا، والتوافق يعني أن المتبرع لديه نفس أنواع البروتينات.

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