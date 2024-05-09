الخميس 09 أيار 2024
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"التربية": اختبار تقييمي لطلبة الثالث الأساسي الأسبوع المقبل

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
عمان –  تعقد وزارة التربية والتعليم الأربعاء المقبل، اختبارا تقييميا لطلبة الصف الثالث الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والثقافة العسكرية، وفق الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة. اضافة اعلان
وقال المساعفة، في تصريح خاص لـ”الغد” أمس، إن الامتحان سيعقد عند الساعة الـ10 صباحا في مبحثي اللغة العربية والرياضيات لطلبة الصف الثالث الأساسي، للوقوف على مدى تمكن الطلبة من المهارات القرائية والحسابية في نهاية المرحلة التعليمية الدنيا، واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية، لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار في حال تبين وجود ضعف عند الطلبة قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة.
وبين أن عدد من سيخضعون للاختبار 183963، لافتا إلى أن زمن الاختبار 60 دقيقة، وفقراته من نوع الاختيار من متعدد.
وأوضح المساعفة أن أسئلة الاختبار، وصلت مغلفة لقسم الامتحانات في مديريات التربية والتعليم كافة، ليصار إلى توزيعها على المدارس، عبر لجان معتمدة رسميا للإشراف على الامتحان، وأخذ الإجابات، لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في معرفة مدى امتلاك الطلبة للمهارات المطلوبة.
واوضح أن هذا الاختبار، خطوة مهمة في مجال التقويم التربوي، ويستهدف المرحلة التأسيسية، إذ أُعد وفق جدول مواصفات دقيق وحُكّمت فقراته، وجربت حتى وصل إلى صورته النهائية.
وأضاف أن تصحيح الاختبار، سيجري عبر القارئ الضوئي في إدارة الامتحانات، ومن ثم سيصار لتحليل النتائج، لافتا إلى إن الوزارة ستصدر لاحقا لهذا الاختبار، تقريرًا إحصائيًا عامًا ومفصلًا بنتائج الطلبة، يتضمن مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات أداء المدارس على مستوى المديرية، فضلا عن مستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة والمديرية، وتوصيات للمعنيين في الميدان التربوي، على ضوء نتائج الاختبار.
وكانت الوزارة أجرت الثلاثاء الماضي، اختبارا وطنيا لضبط نوعية التعليم ل 173 ألف طالب وطالبة من الصف الـرابع في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم.
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