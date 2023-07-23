الأحد 23 تموز 2023
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تعرّف على أسباب ظهور الزوائد اللحمية؟

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الزوائد الجلدية
يبحث الكثير عن كيفية علاج الزوائد الجلدية وهذا لما تسببه من قلق وإحراج، في هذا التقرير يمكنك التعرف على أسباب الزوائد الجلدية وعلاجها.

الزوائد الجلدية هي عبارة عن نتوءات صغيرة تظهر على الطبقة الخارجية من الجلد وتتسبب القلق لدى البعض، ولهذا نستعرض من خلال التالي أهم أسباب الزوائد الجلدية ومدى خطورتها وكيفية علاجها والفرق بينها وبين الثآليل.اضافة اعلان

ما هي الزوائد اللحمية؟

الزوائد الجلدية هي عبارة عن أورام غير ضارة صغيرة الحجم يمكنها أن تظهر على أي مكان على الجلد، ولكن في الغالب تظهر على الرقبة والإبط أو الجفون، وتكون بنفس لون البشرة أو أغمق منه، كما أن بعضها قد يكون باللون الوردي.

ما أسباب ظهور الزوائد الجلدية؟

يؤدي الاحتكاك المستمر للجلد بالمناطق المجاورة أو بالملابس ضيقة إلى ظهور الزوائد الجلدية وخاصة في أماكن ثنايا الجلد مثل الرقبة والإبط والجفون والفخذ.

كما تظهر الزوائد الجلدية عند وجود العوامل التالية:

- الوراثة تعتبر أحد العوامل المهمة التي تؤثر في ظهور الزوائد الجلدية، حيث إن هذا يرتبط بتكاثر الخلايا الجلدية الزائدة.

- قد تظهر الزوائد الجلدية مع التقدم في العمر، حيث يتعرض الجلد للتلف نتيجة التعرض للشمس والإجهاد والتغيرات الهرمونية التي تحدث على مر السنين.

- زيادة الوزن تزيد من احتمالية ظهور الزوائد الجلدية.

- الإصابة بالحروق أو الجروح أو الالتهابات الجلدية قد تكون أحد عوامل خطر ظهور الزوائد الجلدية.

- الإصابة بمرض السكري أيضًا واحدة من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الزوائد الجلدية.

- التغيرات الهرمونية للمرأة التي تحدث خلال فترة الحمل.

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الفرق بين الثآليل والزوائد الجلدية:

كما ذكرنا أعلاه أن الزوائد الجلدية تكون بسبب الاحتكاك أو التقدم في السن أو مرض السكري، وغيرها من الأسباب التي تم ذكرها.

أما الثآليل فتكون نتيجة عدوى فيروسية وتظهر في مناطق متعددة من الجسم نتيجة التقاط العدوى، وقد تحدث نتيجة وجود طبقات الجلد التالفة.

كما أن الثآليل تحدث بسبب فيروس الورم الحليمي البشري، حيث تنتقل من شخص لآخر بطريقة غير مباشرة.
الزوائد الجلدية لا تتسبب في أي ألم أو أعراض إلا عند احتكاكها بأي شيء، أما الثآليل فأعراضها أنها تكون قاسية الملمس، وقد تتسبب في حدوث نزيف أو شعور بالألم الشديد أو تغير في لون الثآليل مما يستدعي مراجعة الطبيب.

متى تكون الزوائد الجلدية خطيرة؟

عادة لا تسبب الزوائد الجلدية أي ضرر صحي، ولكن قد تكون خطيرة إذا ظهرت بعض الأعراض التي ذكرها موقع "webmd" وهي زيادة حجم الزوائد بشكل كبير أو تغير لونها إلى اللون البني أو الشعور بالألم، وقد يكون هذا يدل على تحولها إلى ورم خبيث، والذي يتطلب تدخلا طبيا على الفور.

علاج الزوائد الجلدية

العلاج بالتبريد
وهذا يتم من خلال الجراحة بالتبريد والتي تعمل على تجميد الزوائد الجلدية، ويكون هذا من خلال استخدام النيتروجين السائل.

العلاج بالكي
الكي أو الاستئصال الحراري وهذا من خلال استخدام الحرارة لحرق الزوائد الجلدية.

الاستئصال الجراحي:
وهذا يتم من خلال إجراء الجراحة لاستئصال وقطع الزوائد الجلدية.
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هل يمكن إزالة الزوائد الجلدية في المنزل؟
يوجد بعض الطرق لإزالة الزوائد الجلدية بالمنزل، وقد أشار إليها موقع "medical news today" كما يلي، ولكن يجب استشارة الطبيب في ذلك قبل استخدامها:

زيت شجر الشاي
يعتبر زيت شجر الشاي من الطرق الطبيعية للتخلص من الزوائد الجلدية، وهذا من خلال غمس كرة من القطن في زيت شجر الشاي، ويتم وضعه على الزوائد الجلدية ويترك لمدة 10 دقائق، ويتم التكرار ثلاث مرات في اليوم لمدة عدة أسابيع.

خل التفاح
أكدت العديد من الأبحاث أن خل التفاح له القدرة على علاج الزوائد اللحمية، وهذا من خلال غمس كرة قطنية في الخل ووضعه على الزوائد الجلدية لمدة 10 دقائق ثلاث مرات في اليوم لمدة عدة أيام متتالية وستلاحظ سقوط الزوائد.

قشر الموز
من الطرق الطبيعية لإزالة الزوائد الجلدية وهذا لأنه يحتوي مضادات الأكسدة، ويمكن وضع قطعة من الجزء الداخلي من قشر الموز على الزوائد الجلدية وتغطيتها بضمادة، ويمكن تكرار ذلك يوميًا حتى تسقط الزوائد الجلدية.
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