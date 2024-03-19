جراحة الليزك.. هل هي مناسبة لك؟

تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة الصادرة عن مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، عن جراحة الليزك، وهي واحدة من جراحات تصحيح الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر أو طوله أو من اللابؤرية.



وتوضح نشرة المعهد أسباب عمل جراحة الليزك، وكيفية التحضير لها، ومن هي الفئات التي يجب أن تبتعد عن هذه الجراحة، وماذا يحدث أثناء جراحة العيون بتقنية الليزك، إضافة إلى بيان ما يحدث للعيون بعد جراحة الليزك.



قد تساعد جراحة العين بتقنية الليزك على الاستغناء عن استعمال عدسات تصحيحية بعد الآن. إذا كنت قد سئمت من ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة، فقد تتساءل عما إذا كانت جراحة الليزك مناسبة لك. الليزك هو نوع من جراحة العين الانكسارية.



بشكل عام، يحصل معظم الأشخاص الذين أجروا جراحة تصحيح "لتحدب القرنية الموضعية بمساعدة الليزر" (LASIK) على رؤية أفضل، لكن معظم الناس لا يزالون في نهاية المطاف بحاجة إلى نظارات للقيادة ليلاً أو للقراءة مع تقدمهم في السن.



الليزك، الذي يرمز إلى علاج تحدب القرنية الموضعي بالليزر، هو عملية جراحية شائعة يمكن أن تصحح الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر أو طول النظر أو الذين يعانون من اللابؤرية.



إنها واحدة من العديد من جراحات تصحيح الرؤية التي تعمل من خلال إعادة تشكيل القرنية ( أي الجزء الأمامي الواضح من عينك)، بحيث يتركز الضوء على شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك.



لماذا يتم عمل الليزك؟



عندما لا يتركز الضوء على شبكية العين كما ينبغي، تكون رؤيتك ضبابية. يسمي الأطباء هذا بالخطأ الانكساري. تشمل الأنواع الأساسية ما يلي:



- قصر النظر: وهو عندما ترى الأشياء بوضوح عندما تكون بالقرب منك، لكن الأشياء البعيدة تكون ضبابية.



- طول النظر (مد البصر): وهو عندما ترى الأشياء البعيدة بشكل أكثر وضوحًا، لكن الأشياء القريبة ضبابية.



- اللابؤرية: وهي مشكلة شائعة في العين يمكن أن تجعل الرؤية ضبابية أو مشوهة. يحدث ذلك عندما يكون للقرنية (الطبقة الأمامية الصافية من العين) أو العدسة (الجزء الداخلي من العين الذي يساعد على تركيز الضوء) شكل مختلف عن الطبيعي.



تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان الليزك مناسبًا لك.

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لا يجب أن تخضع للجراحة إذا كان:



- عمرك أقل من 18 عامًا.



- إذا كنتِ حاملاً أو مرضعاً.



- تتناولين أدوية معينة.



- لديك الكثير من التغييرات الحديثة على النظر.



- لديك قرنيات رقيقة أو غير مستوية.



- لديك أمراض في العين مثل الجلوكوما أو جفاف شديد في العين.



- لديك مشاكل صحية أخرى مثل مرض السكري أو الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.



كيف يمكنني التحضير لجراحة العيون بتقنية الليزك؟



قبل الليزك، سيتم إجراء فحص كامل للعين لك. قد يشمل ذلك اختبارات لقياس سُمك القرنية والانكسار وضغط العين. إذا كنت تستخدم العدسات اللاصقة الصلبة المنفذة للغازات، فلا ترتديها لمدة 3 أسابيع على الأقل قبل التقييم. لا ترتدي أنواعًا أخرى من العدسات اللاصقة لمدة 3 أيام على الأقل قبل التقييم. تأكد من إحضار نظارتك حتى يتمكن طبيب العيون من التأكد من الدرجة.



ماذا يحدث أثناء جراحة العيون بتقنية الليزك؟



سيعطيك طبيبك قطرات لتخدير عينيك. يمكنك أيضًا طلب مهدئ خفيف.



تعمل جراحة الليزك عن طريق إعادة تشكيل القرنية. يسمح هذا للضوء الذي يدخل العين بالتركيز بشكل أكثر وضوحًا على الشبكية، مما يحسن الرؤية.



يمكن تصحيح الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر وطول النظر واللابؤرية، بحيث تتضمن العملية قطع سديلة رقيقة في القرنية باستخدام أداة تسمى ( microkeratome) أو الليزر. ثم يقوم الجراح بطي السديلة للخلف حتى يتمكن من الوصول إلى القرنية.



بعد ذلك يستخدم الليزر لإزالة كمية صغيرة من الأنسجة من القرنية. يساعد هذا في إعادة تشكيله بحيث يمكن للضوء على شبكية العين التركيز بشكل أكثر دقة. إذا كنت تعاني من قصر النظر، فإن القرنية تحتاج إلى تسطيح.



إذا كنت بعيد النظر، فإن القرنية تحتاج إلى زاوية أكثر انحدارًا. عادة ما تستغرق عملية الليزك نفسها حوالي 20 دقيقة. خطط لجعل شخص ما يقودك بعد الجراحة إلى المنزل.



ما الذي يجب أن أتوقعه بعد جراحة العيون بتقنية الليزك؟



بعد جفاف العينين، على الرغم من أنهما قد لا تشعران بهذه الطريقة. سوف يعطيك الطبيب قطرة عين للوقاية من العدوى والالتهابات، وكذلك قطرات للحفاظ على رطوبة العينين.



قد يكون لديك شعور قصير وحرقان خفيف أو رؤية ضبابية عند استخدامها. لا تستخدم أي قطرات للعين دون أن تسأل طبيبك عنها. من المحتمل أن تلتئم عيناك بسرعة كبيرة. يلاحظ معظم المرضى رؤية أفضل في غضون أيام قليلة.



يمكن أن تتغير رؤيتك بعد الليزك. في بعض الحالات، قد تضطر إلى استخدام نظارات القراءة كلما تقدمت في العمر. يحتاج أكثر من 10% من الأشخاص إلى إجراء ليزك ثانٍ في وقت لاحق لاستعادة التأثيرات.



ماذا يحدث بعد جراحة العيون الليزك؟



بعد جراحة العين بتقنية الليزك، قد تشعر بالحكة أو الحرقان في عينيك، أو قد تشعر أن هناك شيئًا بداخلها. لا تقلق، هذا الانزعاج أمر طبيعي. من الطبيعي أيضًا أن يكون لديك رؤية ضبابية، أو رؤية الوهج أو الهالات حول الأضواء وأن تكون حساسًا للضوء؛ نظرًا لأن جفاف العين من الآثار الجانبية الشائعة لجراحة الليزك، فقد يعطيك طبيب العيون بعض قطرات العين لتأخذها إلى المنزل.



قد يتم أيضًا وصف المضادات الحيوية وقطرات العين الستيرويدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب منك طبيب العيون الخاص بك ارتداء واقٍ على عينيك لمنعك من لمس القرنيات أثناء الشفاء، خاصة أثناء نومك.