تمرين بسيط لشد البطن

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وأوضحت الخبيرة المعروفة على "تيك توك" باسم Menopause with Siobhan (سن اليأس مع شيفون)، أن التمرين يستغرق 10 دقائق كل صباح للحفاظ على شد بطنك، وقد يكون مناسبا أيضا للأشخاص الذين لم يمارسوا الرياضة منذ سنوات.ونشرت الخبيرة فيديو توضيحي لممارسة التمرين، حيث تبدأ بالوقوف بشكل مستقيم مع الحفاظ على فجوة بين ساقيها، ويداها أمام صدرها وأصابعها متشابكة. ثم ترفع ركبتها اليمنى نحو كوعها الأيسر مع لف الجذع، وتعيد الأمر نفسه مع ركبتها اليسرى في وضع متكرر.وأوصت خبير اللياقة البدنية بممارسة التمرين مدة 30 ثانية لكل جانب، ثم تكراره 3 مرات.وعلى الرغم من أن هذا التمرين يمكن أن يساعد في شد بطنك، إلا أن الخبراء غالبا ما يحذرون من أنه من المستحيل اكتشاف تأثيره على تقليل الدهون.وعندما يتعلق الأمر بتنفيذ طريقة فعالة لفقدان دهون البطن، فأنت بحاجة إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك فعليا. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التحرك أكثر، أو تناول كميات أقل من الطعام، أو تنفيذ الأمرين معا.وقالت الخبيرة: "عندما يحرق جسمك طاقة أكثر مما يستهلك، فإنه يبدأ في استخدام الدهون المخزنة في الجسم لحرق طاقة إضافية مما يحتاجه لأداء وظائفه، وهذه هي الطريقة التي نفقد بها الدهون. لسوء الحظ، ليس لدينا أي سيطرة على المكان الذي نفقد فيه الدهون من البداية، لكن كل الدهون غير المرغوب فيها ستختفي في النهاية إذا حافظت على ثباتك". RT