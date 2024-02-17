السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ساعات النوم القصيرة تزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

النساء اللاتي ينمن أقل من خمس ساعات من النوم أكثر عرضة لمشكلات القلب
النساء اللاتي ينمن أقل من خمس ساعات من النوم أكثر عرضة لمشكلات القلب

كشفت دراسة علمية جديدة أن النوم نحو خمس ساعات في الليلة يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، مشيرةً إلى أن نسبة الإصابة قد تصل إلى 70%.

وأوضحت الدراسة أن النساء في منتصف العمر اللاتي ينمن أقل من خمس ساعات كل ليلة أكثر عرضة بنسبة 75% للإصابة بقصور القلب أو السكتة الدماغية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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وتتبع العلماء في جامعة بيتسبرغ ما يقرب من 3000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عاماً على مدار 16 عاماً.


وفي كل عام لمدة عقدين تقريباً، أكملت النساء استبانات عن نومهن، بما في ذلك عدد الساعات التي نمنها في المتوسط كل ليلة، وما إذا كن يعتبرن أنفسهن يعانين الأرق، وملأن الاستبانات الصحية للاحتفاظ بسجل للأمراض أو المشكلات المستمرة.


وكشف تحليل البيانات أن النساء اللاتي ينمن بانتظام أقل من خمس ساعات من النوم في الليلة كن أكثر عرضة لمشكلات القلب والأوعية الدموية وأمراض الشريان التاجي.


ومن المثير للدهشة أن هذه العلاقة ظلت صحيحة حتى عندما تم أخذ العوامل الأخرى التي يحتمل أن تكون مساهمة في الاعتبار، مثل مؤشر كتلة الجسم والظروف الصحية الأساسية.


وقال العلماء إن هذا قد يكون بسبب أن قلة النوم يمكن أن ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية.


وحذروا أيضاً من أنها تزيد من خطر السمنة المعروفة بتأثيرها على صحة القلب، بسبب تحرير هرمونات الجوع والامتلاء في الجسم.


لكن الدراسات الاستقصائية تشير إلى أن واحداً من كل ثلاثة بالغين يفشل بانتظام في تحقيق هذا الهدف.


وتشير الدراسات الاستقصائية بين النساء في منتصف العمر إلى أن نصفهن يفشلن في الحصول على سبع ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة.


وكتب مؤلفو الدراسة، بقيادة طبيبة القلب الدكتورة ريبيكا ثورستون: «ترتبط أعراض الأرق، عندما تستمر في منتصف العمر أو تحدث مع نوم قصير، بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء».- وكالات

 

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