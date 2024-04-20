السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 فوائد صحية مذهلة للكوسا

كوسا
كوسا

الكوسا، هي نوع شائع من الخضراوات في وطننا العربي، تتميز بشكلها الطويل الأخضر اللامع ونكهتها اللذيذة، وتعتبر فوائد الكوسا جزءاً أساسياً من النظام الغذائي في العديد من الثقافات، ويمكن تناولها طازجة أو مطبوخة عبر مجموعة متنوعة من الأطباق.

اضافة اعلان

 

وتحتوي هذه الخضرة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، وهي منخفضة السعرات الحرارية، وتضمّ نسبة عالية من الماء، ما يجعلها خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يسعون لخفض الوزن أو الحفاظ على لياقتهم البدنية.


في هذا التقرير سوف نحدثكم عن 6 فوائد الكوسا التي نستطيع أن نجنيها   استناداً إلى موقع healthline.

 



ما هي الكوسا؟

الكوسا، هي نوع من القرع الصيفي Cucurbitaceae، إلى جانب الخيار والبطيخ والقرع، وتعتبر هذه النباتات الحاملة للبذور فواكه من الناحية النباتية، ومع ذلك، يتم طهيها عادة والاستمتاع بها كخضراوات.


المحتوى الغذائي

كوب واحد (124 غراماً) من هذه الخضرة المفرومة النيئة يحتوي على هذه النسب من الفيتامينات والمواد المغذية التالية، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية:


الماء: 118 غراماً
الطاقة: 21 سعرة حرارية
البروتين: 1.5 غرام
الكربوهيدرات: 4 غرامات
الألياف: 1 غرام  
إجمالي السكريات: 3 غرامات

كما يحتوي كوب واحد من هذه الخضرة على ما يقرب من 324 مليغراماً من البوتاسيوم، و47 مليغراماً من الفوسفور، و22 مليغراماً من المغنيسيوم، و22 مليغراماً من فيتامين سي، و20 مليغراماً من الكالسيوم.


أمّا عن حجم الحصة اليومي الموصى به من الكوسة فهو كوب واحد مطبوخ، ويوصي اختصاصيو التغذية بالمراوحة بين تناول الكوسة والبروكلي أو الكرنب على مدار الأسبوع، وتختلف الكمية اليومية الموصى بها من الكوسة للبالغين، حيث تتراوح من 2 ونصف إلى 3 أكواب للنساء، وما بين 2 ونصف إلى 4 أكواب للرجال.


فوائد الكوسا

 


 

منخفضة السعرات الحرارية
تعدّ أوّل ميزة للكوسة هي انخفاضها في السعرات الحرارية، حيث إنّ كوباً واحداً من الكوسة النيئة المفرومة يحتوي على 21 سعرة حرارية فقط، ونظراً لأنك تحصل على العديد من العناصر الغذائية مقابل تلك السعرات الحرارية، فهي تعتبر غنية بالعناصر الغذائية. 


غنيّة بالفيتامينات
تحتوي هذه الفاكهة على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في قشرتها الخارجية، لذلك بدلاً من تقشيرها، يوصي الأطبّاء بتناولها دون نزع القشرة، وهي أنها ليست مليئة بفيتامين C وفيتامين B6 فحسب، ولكنها توفر مصدراً جيداً للألياف، والتي يمكن أن تساعد في عملية الهضم المنتظمة وتبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول، عليك فقط التأكّد من فرك القشرة قبل تناولها حتى تكون نظيفة وصحيّة.

 

تقي من السرطان
تشير مجموعة متنوعة من الأبحاث إلى الفوائد المحتملة للكوسة في الوقاية من السرطان، حيث يساعد هرمون الزياكسانثين المضاد للأكسدة على منع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي الوقاية من السرطان.


تشمل الخضرة مضادات أكسدة أخرى قد تلعب أيضاً دوراً في الوقاية من السرطان مثل الفينولات، والكاروتينات، والكلوروفيل، وفيتامين سي، وقد يرتبط انخفاض خطر الإصابة بسرطانات المريء والمعدة والفم والبلعوم والحنجرة بهذه المركبات النشطة بيولوجياً.


مهمّة لصحّة العين
تحتوي الكوسة أيضاً على الكاروتينات، والتي تعمل على تقليل مخاطر مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

والكوسا غنية بفيتامين A، والذي يعتبر أساسياً لصحة العين، حيث يساعد في الحفاظ على سلامة القرنية وتحسين الرؤية في الظروف ذات الإضاءة الخافتة.


تقلّل الالتهابات 
يعمل الزياكسانثين واللوتين، جنباً إلى جنب مع البوليفينول، وهو ما يساعد على تقليل الالتهاب، كما تظهر الدراسات أن الخضراوات من عائلة القرعيات تمتلك خصائص بيولوجية مضادة للالتهابات ولها تأثير علاجي دوائي على الالتهاب.


تعزّز صحّة العظام
تشير الدراسات إلى أن البوتاسيوم الذي تحتويه هذه الخضرة قد يحسن حالة المعادن في العظام. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تناول كميات أكبر من المغنيسيوم، الموجود أيضاً في الكوسة، بارتفاع كثافة المعادن في العظام، ما يسهم في انخفاض خطر الإصابة بكسور العظام وهشاشتها. عربي بوست 

 

اقرأ أيضاً: 

خبراء: الكوسا مفيدة لكن "المرة" منها قد تكون قاتلة! 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعرق- تعبيرية

حيلة رخيصة لإزالة بقع التعرّق عن الملابس

منذ 40 دقيقة
لقاح

الصحة العالمية تُجيز لقاحا ضد الكوليرا

منذ 60 دقيقة
فيروس

اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود

منذ4 ساعة
ماذا يعني ظهور علامات بيضاء على الأظافر؟

ماذا يعني ظهور علامات بيضاء على الأظافر؟

منذ4 ساعة
حقنة

حقنة شهيرة لتخفيف الوزن تثبت فائدة جديدة

منذ18 ساعة
أطعمة تدرج كغذاء كيتوني

نظام "الغذاء الكيتوني".. أمل جديد لمرضى السرطان والصرع

18 نيسان 2024
افكار و مواقف

الأردن عندما يرسخ الفهم الإستراتيجي العميق للمنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم

إيران وإسرائيل: مسرحية سياسية لا أكثر

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات | منذ17 ساعة
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

سياحة وطفر

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 