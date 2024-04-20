6 فوائد صحية مذهلة للكوسا

الكوسا، هي نوع شائع من الخضراوات في وطننا العربي، تتميز بشكلها الطويل الأخضر اللامع ونكهتها اللذيذة، وتعتبر فوائد الكوسا جزءاً أساسياً من النظام الغذائي في العديد من الثقافات، ويمكن تناولها طازجة أو مطبوخة عبر مجموعة متنوعة من الأطباق.

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وتحتوي هذه الخضرة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، وهي منخفضة السعرات الحرارية، وتضمّ نسبة عالية من الماء، ما يجعلها خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يسعون لخفض الوزن أو الحفاظ على لياقتهم البدنية.



في هذا التقرير سوف نحدثكم عن 6 فوائد الكوسا التي نستطيع أن نجنيها استناداً إلى موقع healthline.









ما هي الكوسا؟



الكوسا، هي نوع من القرع الصيفي Cucurbitaceae، إلى جانب الخيار والبطيخ والقرع، وتعتبر هذه النباتات الحاملة للبذور فواكه من الناحية النباتية، ومع ذلك، يتم طهيها عادة والاستمتاع بها كخضراوات.





المحتوى الغذائي



كوب واحد (124 غراماً) من هذه الخضرة المفرومة النيئة يحتوي على هذه النسب من الفيتامينات والمواد المغذية التالية، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية:



الماء: 118 غراماً

الطاقة: 21 سعرة حرارية

البروتين: 1.5 غرام

الكربوهيدرات: 4 غرامات

الألياف: 1 غرام

إجمالي السكريات: 3 غرامات



كما يحتوي كوب واحد من هذه الخضرة على ما يقرب من 324 مليغراماً من البوتاسيوم، و47 مليغراماً من الفوسفور، و22 مليغراماً من المغنيسيوم، و22 مليغراماً من فيتامين سي، و20 مليغراماً من الكالسيوم.



أمّا عن حجم الحصة اليومي الموصى به من الكوسة فهو كوب واحد مطبوخ، ويوصي اختصاصيو التغذية بالمراوحة بين تناول الكوسة والبروكلي أو الكرنب على مدار الأسبوع، وتختلف الكمية اليومية الموصى بها من الكوسة للبالغين، حيث تتراوح من 2 ونصف إلى 3 أكواب للنساء، وما بين 2 ونصف إلى 4 أكواب للرجال.





فوائد الكوسا





منخفضة السعرات الحرارية

تعدّ أوّل ميزة للكوسة هي انخفاضها في السعرات الحرارية، حيث إنّ كوباً واحداً من الكوسة النيئة المفرومة يحتوي على 21 سعرة حرارية فقط، ونظراً لأنك تحصل على العديد من العناصر الغذائية مقابل تلك السعرات الحرارية، فهي تعتبر غنية بالعناصر الغذائية.



غنيّة بالفيتامينات

تحتوي هذه الفاكهة على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في قشرتها الخارجية، لذلك بدلاً من تقشيرها، يوصي الأطبّاء بتناولها دون نزع القشرة، وهي أنها ليست مليئة بفيتامين C وفيتامين B6 فحسب، ولكنها توفر مصدراً جيداً للألياف، والتي يمكن أن تساعد في عملية الهضم المنتظمة وتبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول، عليك فقط التأكّد من فرك القشرة قبل تناولها حتى تكون نظيفة وصحيّة.



تقي من السرطان

تشير مجموعة متنوعة من الأبحاث إلى الفوائد المحتملة للكوسة في الوقاية من السرطان، حيث يساعد هرمون الزياكسانثين المضاد للأكسدة على منع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي الوقاية من السرطان.



تشمل الخضرة مضادات أكسدة أخرى قد تلعب أيضاً دوراً في الوقاية من السرطان مثل الفينولات، والكاروتينات، والكلوروفيل، وفيتامين سي، وقد يرتبط انخفاض خطر الإصابة بسرطانات المريء والمعدة والفم والبلعوم والحنجرة بهذه المركبات النشطة بيولوجياً.



مهمّة لصحّة العين

تحتوي الكوسة أيضاً على الكاروتينات، والتي تعمل على تقليل مخاطر مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.



والكوسا غنية بفيتامين A، والذي يعتبر أساسياً لصحة العين، حيث يساعد في الحفاظ على سلامة القرنية وتحسين الرؤية في الظروف ذات الإضاءة الخافتة.



تقلّل الالتهابات

يعمل الزياكسانثين واللوتين، جنباً إلى جنب مع البوليفينول، وهو ما يساعد على تقليل الالتهاب، كما تظهر الدراسات أن الخضراوات من عائلة القرعيات تمتلك خصائص بيولوجية مضادة للالتهابات ولها تأثير علاجي دوائي على الالتهاب.



تعزّز صحّة العظام

تشير الدراسات إلى أن البوتاسيوم الذي تحتويه هذه الخضرة قد يحسن حالة المعادن في العظام. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تناول كميات أكبر من المغنيسيوم، الموجود أيضاً في الكوسة، بارتفاع كثافة المعادن في العظام، ما يسهم في انخفاض خطر الإصابة بكسور العظام وهشاشتها. عربي بوست

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