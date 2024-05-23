بعد تمنيها الشفاء لأسماء الأسد.. سيرين عبد النور ترد على المنتقدين

موجة من الانتقادات والشتائم تعرضت لها سيرين عبد النور، بعد أن أعادت نشر خبر بعنوان "إصابة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بسرطان الدم" عبر حسابها على منصّة إكس X، وتمنّت لها الشفاء قائلةً : "الله يشفيها ويشفي كل مريض".



تعليق سيرين لم يمرّ مرور الكرام لدى البعض من متابعين منصة إكس، فشنّ بعضهم هجوماً عنيفاً على عبد النور ، وكتب أحد المغرّدين: "بإذن الله نشوفك زيّها، آمين يا رب".

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ثم ردّت عليه سيرين وكتبت :"الله يحميك من كل مرض انت وعيلتك".



أيضاً ردّت سيرين على رسالة أخرى اعتبرت أنها متناقضة في تمنياتها للناس لتقول: "كرمال قدرتك عالإستيعاب، رح فسّرلك. بدّي ذكّرك انّي انا أم يعني بعرف قيمة الأطفال مين ما كانوا وحنّيتي أكبر من ما بتتخايلي وإنسانيتي كمان! وحرّة على صفحتي عبّر عن رأيي وغرّد كيف ما بدي! وما بيحقلك تقمعيني".



يُذكر أن سيرين عادت للتمثيل مؤخراً بعد غياب دام سنتين عن الدراما، من خلال مسلسل "النسيان"، في بطولة مشتركة مع قيس الشيخ نجيب.



ويشارك إلى جانبهم في المسلسل عدد من النجوم منهم كارول الحاج، يورغو شلهوب وندى أبو فرحات.



العمل يتناول قصة مؤثرة تحمل مأساة كبيرة في حياة أبطالها، وكان مُنتظراً أن يُعرض في موسم رمضان 2024، إلا أنه خرج من المنافسة الرمضانية في اللحظات الأخيرة. et بالعربي

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