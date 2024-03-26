ياسمين صبري: مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة- فيديو

حلّت النجمة المصرية ياسمين صبري ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات المشوقة والجوانب الخاصة من شخصيتها، كما سلط الضوء على جوانب عدة من حياة النجمة المحبوبة.

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وكشفت الفنانة المصرية قصصا مفاجئة عن شخصيتها، حيث أكدت أنها إضافة لأي شخص سوف تتزوجه؛ لأنها تمتلك المقومات التي تستدعي أن تكون كذلك، وفق رؤية الرجل الشرقي.







وبسؤالها عن أن ياسمين صبري ترتدي أغلى الماركات فلماذا تتحدث بأن الأشياء لا تعني لها؟

ردت على السؤال بسؤال: "من قال إن الإنسان القريب من ربنا والطيب اللي لا يأذي أحداً يعيش زاهد في الحياة؟"، مضيفة أن النقود جميلة في حال أنها أتت بسلاسة من غير ما أسمته "جري الوحوش"، ومن غير ما تكون "هوس". وأضافت أن "الفلوس تيجي بسلاسو لتمتعني وتجيلي بأفضل وأنقى الطرق".



وتعجب عمرو أديب مؤكداً أن النقود لا تأتي أبداً بسلاسة، بل بكثير من العمل، مشيراً إلى أن "الفلوس اللي بتيجي بسلاسة لا أعرفها".



فأجابت ياسمين بالقول إن تجربتها الشخصية مختلفة، وأن النقود أتتها بأقل مجهود، وهو نوع من أنواع الرزق، بحسب تعبيرها.





وقالت إن ذلك ليس له أي علاقة بأنك تكون مهنياً في عملك وتحترم نفسك، وأن يكون "مجهودك بسيط غير مميت ورزقك كبير"، معترفة أن النقود أتتها بكل سهولة ويسر ومؤكدة بالقول: "أنا بنت عملت نفسي بنفسي".





وعن الحب، كشفت ياسمين صبري عن شروطها في اختيار الرجل وما تكرهه فيه. وقالت إنها تحب شخصية الرجل. وقالت إن "الحب بيجي بالعشرة والمعاملة.. مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة.. أنا أحب الطباع والشخصية والاحترام"، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأزواج يفتقدون الاحترام لبعضهم بعضا. كما شددت على أن الكذب هو الشيء الذي تكرهه في الرجل، وكذلك الشخص المؤذي.





يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".