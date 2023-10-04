الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

برعاية الرئيس المصري وبتنظيم مؤسسة البابطين الثقافية

انطلاق «المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل» في القاهرة يناير المقبل

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الرئيس السيسي يجتمع مع البابطين
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تستعد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لتنظيم المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في جمهورية مصر العربية وذلك خلال شهر يناير القادم 2024م، بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.اضافة اعلان
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل، ومن خلال عدد من المقررات التي أعدتها مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في هذا الشأن بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال، وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عقدت المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في لاهاي في شهر يونيو 2019م حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا تحت رعاية الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا في شهر مارس 2022م حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل.
وقد شهد المنتديان حضورًا مميزًا من الرؤساء والزعماء في عديد من دول العالم ومشاركة فاعلة من النخب الثقافية والسياسية.
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