الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شقيق الأسير باسم خندقجي: لا نعلم عنه شيئا منذ 7 أكتوبر

باسم خندقجي
باسم خندقجي

أكد يوسف خندقجي شقيق الروائي الفلسطيني الأسير باسم خندقجي الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" لعام 2024، أن أخاه معتقل منذ عام 2004 وقضى 20 عاما يتنقل بين السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم حاليا لا يعلمون عنه شيئا منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

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وأضاف يوسف خندقجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على قناة الأولى، أنهم جميعا يعلمون أن الاحتلال يمنع زيارة المسئولين الأمميين للأسرى الفلسطينيين، قائلا: "شقيقي باسم يعاني مثل باقي الأسرى، وأن إدارة السجون تمارس معهم شتى أنواع الانتهاكات، ويحرمونهم من أبسط الحقوق، وانقطعت أخباره بعد أحداث 7 أكتوبر".


وتابع: "تم عزل أخي ودفع غرامة مالية لا نعلم كم هي بسبب روايته اللي فازت بجائزة البوكر وهي مهداة لكل الشعب العربي، وكل من ساهم في دعمه معنويا، ويشنون حملة تحريض واسعة ضد روايته في الصحف الإسرائيلية"، لافتا إلى أنهم لجأوا لكل المراكز الأممية لمعرفة السجن الذي يوجد فيه الآن ولم يصلوا إلى شيء، مؤكدا أن المنظمات الأممية متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي".

 

واختارت لجنة تحكيم الجائزة يوم الأحد، رواية خندقجي، من بين 133 رواية ترشحت للجائزة، باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين تموز/يوليو 2022 وحزيران/يونيو 2023، وتسلمت ناشرة الرواية رنا إدريس، صاحبة دار الآداب الجائزة بالإنابة عن خندقجي، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والقناع هو إشارة إلى "الهوية الزرقاء" التي يجدها نور، وهو عالم آثار مقيم بمخيم في رام الله، في جيب معطف قديم، صاحبها إسرائيلي، فيرتدي نور هذا القناع، وهكذا تبدأ رحلة الرواية السردية متعددة الطبقات التي يميزها بناء الشخصيات، والتجريب واسترجاع التاريخ وذاكرة الأماكن، بحسب بيان الجائزة.

وجرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من السوداني حمور زيادة، والفلسطينية سونيا نمر، والتشيكي فرانتيشيك أوندراش، والمصري محمد شعير. وكالات

 

 

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