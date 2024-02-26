"فواصل" تطلق نتائج تقييم المواقع الإلكترونية لبلديتي السلط وعين الباشا

وبحسب مدير عام "فواصل" المحامي راغب شريم، فإن هذا التقرير يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين إلكترونياً وزيادة مستوى الشفافية في العمل البلدي، إضافة لتعزيز حق المواطنين والسكان في الحصول على المعلومات من البلديات.
وأضاف شريم أن هذا التقرير هو خطوة أولى نحو تعزيز المساءلة العامة حول الأداء الرقمي للبلديات، مبينا أن الموقع الإلكتروني الخاص ببلدية السلط الكبرى ما يزال قيد التطوير منذ ما يزيد على أربعة شهور وهذه فترة طويلة، وأن مؤسسة فواصل انتظرت طيلة هذه الفترة لغايات ضمان العدالة في التقييم إلا أن الموقع لم يحدث عليه أي تطورات.
وبينت منهجية التقرير أنه يتكون من أربعة محاور رئيسية؛ وهي محور إمكانية الوصول، محور سهولة الاستخدام والتصميم، محور المحتوى والشفافية، والمحور الرابع هو محور المشاركة المجتمعية والذي تم خلاله تقييم أداء البلديات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول نتائج التقرير، أظهرت النتائج في محور إمكانية الوصول أن الموقعين يسهل الوصول إليهما عبر رابط سهل وضمن نطاق رسمي (.gov.jo) وأنهما يدعمان الاستخدام من خلال الهاتف المحمول (Mobile Friendly)، وأن بلدية السلط لها حسابات على "فيسبوك"، "تويتر"، "انستغرام"، و"يوتيوب"، وأن بلدية عين الباشا لها حساب على "فيسبوك" فقط.
وفي محور سهولة الاستخدام والتصميم، بينت النتائج أن الموقع الإلكتروني لبلدية السلط ضعيف من ناحية التصميم وسهولة التصفح وبحاجة لتطوير، كما أنه لا يوفر وسيلة/ أداة طباعة لصفحاته. والموقع الإلكتروني لبلدية عين الباشا منظم بشكل جيد ويسهل تصفحه والوصول إلى المعلومات التي يوفرها.
وفي محور المحتوى والشفافية، تبين أن موقع بلدية السلط يوفر معلومات الاتصال بالبلدية وخرائط الوصول لمقر البلدية وأخبار البلدية، إلا انه لا يوفر المعلومات المتعلقة بالرسالة والرؤية والأهداف، كما لا يوفر أي من المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي، الخطط الاستراتيجية، التشريعات، الموازنات أدلة الاحتياجات والإجراءات، كما لا يوفر وسيلة تواصل مباشرة مع رئيس البلدية.
وبحسب النتائج، فإن الموقع الإلكتروني لبلدية عين الباشا يوفر معلومات الاتصال والوصول للبلدية، يوفر الرؤية والرسالة والأهداف والهيكل التنظيمي، يوفر دليل إجراءات الخدمات في البلدية، بينما لا يوفر الخطط والتشريعات والموازنات ودليل الاحتياجات.
وفي محور المشاركة المجتمعية، تبين أن مستوى استجابة البلديات لتعليقات المستخدمين على صفحات التواصل الاجتماعي ضعيفة جداً، وبين المحور أن بلدية السلط نشرت من شهر 6 ولغاية شهر 11/ 2023 ما مجموعه 119 منشورا على "فيسبوك"، كان 35% منها منشورات خدمية، 32% منشورات اجتماعية ما بين تهنئة وعزاء ومناسبات اجتماعية، و19% منها إخباري، 4% تنموي و1% فقط منشورات تتعلق بالمشاركة المجتمعية.
وقامت بلدية عين الباشا خلال الفترة نفسها بنشر 195 منشورا، 34% منشورات خدمية، 28% اجتماعية، 14% منشورات تتعلق بالمشاركة المجتمعية و11% منشورات إخبارية.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة لكل بلدية بشكل مفصل لكل محور، وبطاقة تقييم أداء لكل بلدية.
يذكر أن هذا التقرير تنفذه مؤسسة فواصل ضمن مشروع "نزاهة” المنفذ بالتعاون مع مركز الحياة- راصد وبدعم مشترك من الوكالة الإسبانية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وللاطلاع على التقرير عبر الرابط (انقر هنا).