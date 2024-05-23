 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" في الرياض بحصيلة عقود تجاوزت 20 مليار دولار

الرياض
الرياض
اختتمت في الرياض أمس فعاليات مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" في نسخته الثالثة بتوقيع 102 مذكرة تفاهم وصفقة بقيمة إجمالية تزيد عن 75 مليار ريال (20 مليار دولار).اضافة اعلان


وشارك في الحدث، الذي عقد في الفترة من 20 - 22 مايو الجاري تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي"، 26 جهة عارضة.

وشهد المؤتمر إقامة 73 جلسة حوارية مختلفة، بمشاركة 300 متحدث، بينهم وزراء ومسؤولو هيئات الطيران في البلدان المشاركة وقادة منظمات الطيران والشركات السعودية والعالمية، حيث ركزت محاور الجلسات على موضوعات القدرات البشرية ومستقبل القطاع، وسبل التعاون وشبكة المنظمات بالطيران المدني، وملفات الاستدامة والابتكار والتقنية، وفرص الأعمال بالقطاع.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إن "النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر مستقبل الطيران في نسخته الثالثة، وتخطيه لكل التوقعات على مستوى المشاركة وحجم الصفقات والاتفاقيات، يؤكد المكانة البارزة التي تتمتع بها المملكة في قطاع الطيران العالمي، وامتلاكها كافة المقومات لقيادة قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف أن منظومة الطيران المدني في المملكة تسعى إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، المتمثلة في الوصول إلى 330 مليون مسافر سنويا وزيادة نطاق الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من 250 وجهة دولية وزيادة حجم الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030، لذا تحرص المملكة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى مثل مؤتمر مستقبل الطيران، لتشارك في رسم مستقبل القطاع على المستوى العالمي، ولتبادل واكتساب الخبرات التي تساعدها على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، واستعراض حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها قطاع الطيران السعودي. RT

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