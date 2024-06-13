أغلبية ساحقة في تسلا تدعم حزمة رواتب ماسك البالغة 56 مليار دولار

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أن مساهمي الشركة صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح إعادة صفقة التعويضات لعام 2018، التي تقدر بـ56 مليار دولار، بعد أن أبطلتها قاضية في ولاية ديلاوير سابقًا.

اضافة اعلان



وقال ماسك في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مساء الأربعاء: "شكرًا لدعمكم!!" مضيفًا أن نتيجة التصويت الأولية أظهرت دعمًا قويًا من كبار المستثمرين ومستثمري التجزئة.



ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية في اجتماع يعقد بمقر تسلا في تكساس مساء الخميس.

ورغم التصويت الإيجابي، تبقى التساؤلات القانونية حول قبول المحكمة لهذا التصويت غير الملزم.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا مقترحات أخرى، بما في ذلك نقل المقر القانوني للشركة من ديلاوير إلى تكساس، وإعادة انتخاب عضوين في مجلس الإدارة.



يُذكر أن حزمة الأجور المقترحة لماسك، التي تُعد الأكبر في الشركات الأميركية، تعتمد على تحقيق أهداف محددة لشركة تسلا، مما يعكس الثقة في قيادة ماسك رغم التحديات الأخيرة في أداء الشركة.- وكالات

















