الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

البكار من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصل على جائزة دولية

الأستاذ الدكتورة مي محمد البكار
الأستاذ الدكتورة مي محمد البكار
حصلت الأستاذ الدكتورة مي محمد البكار من كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على جائزة المدرس المتميز في مجال العدسات اللاصقة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2023، والتي تمنحها الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة (IACLE) سنويًا، وذلك لإنجازاتها وإسهاماتها العلمية والبحثية في البصريات والعدسات اللاصقة الطبية.اضافة اعلان

وتعتبر جائزة المدرس المتميز في مجال العدسات اللاصقة إحدى الجوائز المرموقة التي تُمنح للمتميزين من المدرسين والباحثين في مجال العدسات الطبية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الإبداع في نشر التعليم المتميز والتحفيز على العطاء فيما يخص تدريس تقنيات العدسات اللاصقة.

ويتم منح الجائزة سنويًا في احتفال خاص في المؤتمر العلمي الدولي للجمعية، وقد أقيم هذا العام في مدينة بيرمنغهام في المملكة المتحدة.

وتضم الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة (IACLE) عددًا كبيرًا من المختصين والمتميزين والمبدعين في تدريس علوم البصريات وتقنيات العدسات اللاصقة من شتى أنحاء العالم.

والأستاذ الدكتورة مي البكار تحمل رتبة الأستاذية في تخصص البصريات من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة في البصريات من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وهي زميلة مدرسي العدسات اللاصقة في الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة.
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