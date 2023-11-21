الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدرع الذهبي لمركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمسابقة حصاد الجودة

الدرع الذهبي لمركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمسابقة حصاد الجودة
الدرع الذهبي لمركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمسابقة حصاد الجودة
تصدر مركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ترتيب المؤسسات الصحية على مستوى المملكة ضمن مسابقة "حصاد الجودة" في دورتها الثالثة، وذلك عن أفضل مشروع تحسيني  "Optimizing Client’s Waiting Time Experience at JUST Health Center، حيث حصل على الدرع الذهبي عن فئة مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال المؤتمر السابع لجودة الرعاية الصحية.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم عن تقديره للجهود المتميزة المبذولة في المركز الصحي، وعن فخره بهذا الإنجاز الذي يترجم مجهودًا جماعيًا مثمرًا يُسجل لجميع العاملين من كوادر المركز الصحي، مبينًا أن هذه المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الصحية تشكل حافزًا للتطوير وتجويد الأداء الصحي.

بدوره، أوضح مدير المركز الصحي الدكتور عدي خصاونة أن المسابقة عملت على تسليط الضوء على تجارب المؤسسات المعتمدة وتكريم إنجازاتهم في الحفاظ على جودة الرعاية المقدمة وسلامة المرضى، والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه المرضى وأسرهم ومقدمو الرعاية في سلامة الرعاية الصحية.

والجدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى دعم برامج التحسين في الجودة وسلامة المرضى والاحتفاء بالأفكار الخلاقة ذات الأثر الواسع فيما يتعلق بإشراك المريض وإعلاء صوت متلقي الخدمات كصانع قرار رئيسي في رحلة الرعاية الصحية.
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