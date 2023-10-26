الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق مهرجان الرمان بإربد.. والمشاركون ينددون بالعدوان

وزير الزراعة خالد حنفيات يتبرع بالدم خلال افتتاح مهرجان الرمان بإربد-(الغد)
وزير الزراعة خالد حنفيات يتبرع بالدم خلال افتتاح مهرجان الرمان بإربد-(الغد)
 غابت المظاهر الاحتفالية المصاحبة عادة لمهرجان الرمان الذي يقام سنويا بإربد كنافذة تسويقية لمزارعي الرمان وسيدات المنتجات الريفية، في وقت حضرت فيه فعاليات التضامن مع الأهل في غزة وسط مشاركة وحضور لافت. اضافة اعلان
وشهد المهرجان إقامة خيمة للتبرع بالدم لصالح الأهل في القطاع وصندوق للتبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، كما رفع بعض المشاركين على جوانب الطاولات التي أقيمت في ساحة أرابيلا مول الأعلام الفلسطينية، فيما قام بعض المشاركين في المهرجان بتشغيل الأغاني التي تدعم المقاومة في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد حنفيات إن مهرجان الرمان في إربد مختلف عن الأعوام السابقة بعد أن تم إلغاء جميع الفقرات الفنية والمظاهر الاحتفالية تضامنا مع الأهل في غزة وتم إطلاقه بالتزامن مع المهرجان حملة تبرع بالدم تحت عنوان "إربد تتبرع" .
وأكد الوزير خلال رعايته افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الخامس عشر في محافظة إربد أن مواقف الملك عبدالله كانت وما تزال تؤكد على أن القضية الفلسطينية قضية المركزية وتاجها القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.
وأشار إلى أن أعمال العنف التي خرجت عن متطلبات القانون الدولي والإنساني واستهدفت الأبرياء في قطاع غزة من مختلف فئات المجتمع.
وقال إن وزارة الزراعة ما تزال تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات الرسمية بما يخدم ويدعم القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقا للرؤى الملكية المتمثلة في تحقيق أولويات الأمن الغذائي الوطني وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الى وفر استثماري.
ولفت حنيفات إلى أن نسبة الإنجاز في معرض المنتجات الزراعية الدائم في إربد والذي سيخدم القطاع الزراعي في إقليم الشمال وحسب المواسم الزراعة تجاوزت 60 %.
وأكد الحنيفات أن مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي الخامس عشر في محافظة إربد يعد من أهم المهرجانات الزراعية التي تنظم في كافة أنحاء المملكة وأحد معالمها الزراعية، ويشكل نافذة تسويقية لمزارعي الرمان والجمعيات والأسر المنتجة خاصة أن المهرجان لهذا العام يمتاز بمشاركة من أخواتنا المنتجات تزيد عن 65 % وذلك يؤكد على دور المرأة في التطوير والتصنيع  والتسويق.
وافتتح الحنيفات حملة التبرع بالدم التي أطلقتها  مديرية زراعة إربد بالتزامن مع المهرجان.
وقد تبرع بالدم وشارك الحضور في هذه الحملة، وأشار الحنيفات إلى أهمية هذه الحملة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الهجمة الظالمة التي يتعرضون لها اليوم وضرورة وقوفنا جميعا إلى جانبهم ومساندتهم في صمودهم.
ومن جانبه، أكد مدير زراعة إربد أكد الدكتور عبدالحافظ أبوعرابي التزام المديرية بمسار التطوير للقطاع والمنبثقه عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأثرها اليوم في النهوض بالقطاع الزراعي وقد كان للمهرجان هذا العام مسارات وخطة تستهدف الأسر المنتجة والجمعيات جميعا والتركيز على تنوع المعروض وبما يستهدف الجمعيات المختصة والصناعات الغذائية وتوفر المنتج بالجودة والسعر المناسب للجميع وثمن دور كافة الشركاء والداعمين للمهرجان وأكد على التعاون والتشاركية مع كافة القطاعات وفق رؤية الوزارة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1698418170622583900

مسيرات الدعم تتواصل نصرة لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال

منذأقل من دقيقة
WhatsApp Image 2023-10-27 at 3.07.03 PM

مسيرة تضامنية في مادبا ووقفة في ذيبان

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-27 at 1.20.00 PM

وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في إربد (صور)

منذ7 ساعة
49207d7b-fad0-478a-9106-ee1c5e5e1599

مسيرة حاشدة تندد بالعدوان البربري على غزة في مخيم اربد

منذ24 ساعة
مهرجان الرمان في إربد - (أرشيفية للغد)

إلغاء المظاهر الاحتفالية في مهرجان إربد للرمان تضامنا مع غزة

26 تشرين الأول 2023
Untitled-1

عبيدات: أضرار العدوان الصهيوني البيئية على غزة ستمتد لأجيال

25 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |منذ 16 دقيقة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |منذ 19 دقيقة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 