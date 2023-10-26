انطلاق مهرجان الرمان بإربد.. والمشاركون ينددون بالعدوان

أحمد التميمي

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غابت المظاهر الاحتفالية المصاحبة عادة لمهرجان الرمان الذي يقام سنويا بإربد كنافذة تسويقية لمزارعي الرمان وسيدات المنتجات الريفية، في وقت حضرت فيه فعاليات التضامن مع الأهل في غزة وسط مشاركة وحضور لافت.وشهد المهرجان إقامة خيمة للتبرع بالدم لصالح الأهل في القطاع وصندوق للتبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، كما رفع بعض المشاركين على جوانب الطاولات التي أقيمت في ساحة أرابيلا مول الأعلام الفلسطينية، فيما قام بعض المشاركين في المهرجان بتشغيل الأغاني التي تدعم المقاومة في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني.وقال وزير الزراعة المهندس خالد حنفيات إن مهرجان الرمان في إربد مختلف عن الأعوام السابقة بعد أن تم إلغاء جميع الفقرات الفنية والمظاهر الاحتفالية تضامنا مع الأهل في غزة وتم إطلاقه بالتزامن مع المهرجان حملة تبرع بالدم تحت عنوان "إربد تتبرع" .وأكد الوزير خلال رعايته افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الخامس عشر في محافظة إربد أن مواقف الملك عبدالله كانت وما تزال تؤكد على أن القضية الفلسطينية قضية المركزية وتاجها القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.وأشار إلى أن أعمال العنف التي خرجت عن متطلبات القانون الدولي والإنساني واستهدفت الأبرياء في قطاع غزة من مختلف فئات المجتمع.وقال إن وزارة الزراعة ما تزال تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات الرسمية بما يخدم ويدعم القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقا للرؤى الملكية المتمثلة في تحقيق أولويات الأمن الغذائي الوطني وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الى وفر استثماري.ولفت حنيفات إلى أن نسبة الإنجاز في معرض المنتجات الزراعية الدائم في إربد والذي سيخدم القطاع الزراعي في إقليم الشمال وحسب المواسم الزراعة تجاوزت 60 %.وأكد الحنيفات أن مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي الخامس عشر في محافظة إربد يعد من أهم المهرجانات الزراعية التي تنظم في كافة أنحاء المملكة وأحد معالمها الزراعية، ويشكل نافذة تسويقية لمزارعي الرمان والجمعيات والأسر المنتجة خاصة أن المهرجان لهذا العام يمتاز بمشاركة من أخواتنا المنتجات تزيد عن 65 % وذلك يؤكد على دور المرأة في التطوير والتصنيع والتسويق.وافتتح الحنيفات حملة التبرع بالدم التي أطلقتها مديرية زراعة إربد بالتزامن مع المهرجان.وقد تبرع بالدم وشارك الحضور في هذه الحملة، وأشار الحنيفات إلى أهمية هذه الحملة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الهجمة الظالمة التي يتعرضون لها اليوم وضرورة وقوفنا جميعا إلى جانبهم ومساندتهم في صمودهم.ومن جانبه، أكد مدير زراعة إربد أكد الدكتور عبدالحافظ أبوعرابي التزام المديرية بمسار التطوير للقطاع والمنبثقه عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأثرها اليوم في النهوض بالقطاع الزراعي وقد كان للمهرجان هذا العام مسارات وخطة تستهدف الأسر المنتجة والجمعيات جميعا والتركيز على تنوع المعروض وبما يستهدف الجمعيات المختصة والصناعات الغذائية وتوفر المنتج بالجودة والسعر المناسب للجميع وثمن دور كافة الشركاء والداعمين للمهرجان وأكد على التعاون والتشاركية مع كافة القطاعات وفق رؤية الوزارة.