الخميس 07 آذار 2024
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جامعة جرش تحتفل بتخريج الفوج الـ28 من طلبة الفصل الدراسي الأول

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جانب من الحفل

رعى رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة احتفال جامعة جرش اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلبة الفوج الثامن والعشرين للفصل الدراسي الأول 2023/2024م في برامج البكالوريوس والدبلوم العالي، والماجستير، بحضور رئيس هيئة المديرين السيد محمد الحوامدة وأعضاء مجلس الأمناء وهيئة المديرين، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وحشد من أولياء أمور الطلبة.
وفي كلمته قال عميد شؤون الطلبة رئيس اللجنة العليا للتخريج الدكتور عبد المهدي الضمور: بداية أغتنم هذه المناسبة لأرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا العلي القدير أن يحفظ جلالته والأسرة الهاشمية، وأن ينعم أردننا الغالي بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.
مضيفًا: أنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نقف اليوم أمامكم ونحن نحتفل بتخريج نخبة من بشائر الخير والعطاء من طلبة الفوج الثامن والعشرين من طلبة جامعة جرش، حيث نحتفل بعطاء آخر يكتب بالخط العريض في سجل إنجازات الجامعة، مضيفًا: نحتفل ونحن في غمرة احتفالات الوطن بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وبالشعار الرسمي لليوبيل الفضي لجلالة الملك احتفاء ًبالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، وذكرى تعريب قيادة الجيش.

ولفت الضمور إلى أن هذا اليوم أعظم هدية يقدمها هذا الصرح للأردن، شبابا يتقد معرفًة وأملًا وعزيمة وعشقًا للوطن، شبابا عندما يخاطبون وطنهم فإنهم ينظرون نحو النجوم ليتعرفوا موقع وطنهم الذي سيرتقون به بهمة فرسان المستقبل، وألقه والشباب الواثق المُتَقدِ عزيمًة، والمطمئن تحصيلاً، وقد منحتنا ملامحكم أفاقاً من الفرح والرضا باهين بأثوابكم الزاهية، وقد ملكتم المفاخر علمًا وخلقًا وثقافةً وسلوكًا.

وهنأ ذوي الخريجين فرحتهم بأبنائهم، وقال: بوركت مساعيكم وبورك نهجكم وأظلكم الله بظله عطفاً ورحمة وقرة عين في أبنائكم، وقد كنتم لهم رضى الحياة ووثبة النور، فلكم مني ما يخصكم، مقاماً وتبجيلاً بالتهنئة الخاصة لما آثرتموه من أعماركم وما قدمتموه من عذب قلوبكم، محبة وسماحًة وحرصًا  واعلموا أنكم الرابحون وأنهم الأوفياء كما نأمل وتأملون.

وقدم شكره لرئاسة الجامعة ومجالس حاكميتها على دعمها الموصول لطلبتها طيلة فترة دراستهم وما قدموه من علم ونافع وعمل مأجور في تربية جيل من شباب هذا الوطن الذين نفخر بأن يكونوا في صفوف العمل والعطاء والتضحية لرفعة هذا الوطن الغالي.

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وفي ختام كلمته دعا الضمور الله عز وجل أن ينصر أهلنا في غزة العزة ويثبت أقدامهم ويرحم شهدائهم، ويقوي عزيمتهم ويحقق لهم النصر المؤزر بإذن الله.
بعدها سلم راعي الحفل الذي تولى عرافته الدكتور محمد رقيبات من كلية الآداب، الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على أوائل الطلبة.

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