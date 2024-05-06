الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

38 مشروعا سياحيا في جرش بنحو 32 مليون دينار

متحف جرش الأثري - (أرشيفية)
متحف جرش الأثري - (أرشيفية)
عقد الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في جرش اليوم الاثنين، أول اجتماع للفريق الذي شكله رئيس الوزراء بشر الخصاونة بهدف الوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية خلال 25 سنة الماضية في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.اضافة اعلان

وأكد كريشان في كلمة استهل بها الاجتماع اعتزاز الأردنيين بالإنجازات التي حققها الوطن في جميع القطاعات، خلال الخمس وعشرين سنة الماضية (اليوبيل الفضي)، واستمرار مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في نهضة المملكة خلال هذه السنوات رغم التحديات التي واجهها الأردن خلال هذه الفترة؛ أبرزها الحرب على قطاع غزة والتحولات السياسية في المنطقة، واستضافة الأشقاء العراقيين والسوريين، إضافة إلى جائحة كورونا، وارتدادات الحرب الأوكرانية على العالم ومنطقة الشرق الأوسط والمملكة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء (أعضاء الفريق الوزاري) ومحافظ جرش وعدد من الأمناء العامين، ورئيس مجلس المحافظة، ورؤساء بلديات المحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، استعراض الإنجازات التي حققتها المحافظة خلال الـ(25) سنة الماضية، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة (1308) مشروعات، بكلفة تزيد على 400.287 مليون دينار.

وبلغ عدد مشاريع قطاع البلديات (103) مشاريع بكلفة (63.457) مليون دينار، وقطاع المياه والصرف الصحي (36) مشروعا بكلفة (76.688) مليون دينار، وقطاع الأشغال العامة والإسكان (455) مشروعا بكلفة (18.865) مليون دينار، وقطاع الزراعة (31) مشروعا بكلفة (14.538) مليون دينار، قطاع التربية والتعليم (48) مشروعا بكلفة (150) مليون دينار، وقطاع السياحة والآثار (38) مشروعا بكلفة (31.540) مليون دينار.

كما بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها خلال (25) سنة الماضية في قطاع الصحة (22) مشروعا بكلفة (23.25) مليون دينار، وقطاع الثقافة مشروع واحد بكلفة (2.580) مليون دينار، وقطاع الشباب (40) مشروعا بكلفة (3.5) مليون دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية (525) مشروعا بكلفة (11.309) مليون دينار، وقطاع البيئة (7) مشاريع بكلفة (238) ألف دينار، وقطاع النقل (2) مشروعا بكلفة (4.321) مليون دينار.

وتحدث خلال الاجتماع عدد من الوزراء، ومحافظ جرش، ورئيس مجلس المحافظة، ورؤساء بلديات المحافظة، وعدد من الأمناء العامين والمدراء التنفيذيين في المحافظة حول العديد من الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات في المحافظة خلال السنوات (25) سنة الماضية. (بترا)
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