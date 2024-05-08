المؤتمر الرابع للتحول الرقمي.. التكنولوجيا تعزز صمود القطاعات الاقتصادية

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- أكد مشاركون في المؤتمر الرابع للتحول الرقمي في الأردن والتكنولوجيا المالية، أهمية القدرات التكنولوجية التي تعمل على تسريع الابتكار وتعزيز المرونة وسرعة الحركة وقابلية التوسع وتمكين القطاعات من الصمود والازدهار.وانطلقت أعمال المؤتمر أمس، تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، إذ يهدف إلى أن يكون بمثابة حلقة وصل بين المنظمين وصانعي السياسات وقادة الفكر من مختلف القطاعات بما في ذلك، البنوك ومقدمي حلول التكنولوجيا المالية والتأمين والتجارة الإلكترونية والاتصالات والشركات الناشئة والمبتكرين.وفي الوقت نفسه، يهدف المؤتمر، إلى زيادة فرص التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال داخل الأردن.وأكد مدير التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال رامي الرواشدة، أن الأردن في رحلة مستمرة نحو رقمنة الخدمات الحكومية في مستويات مختلفة بما في ذلك، عمليات المكاتب الخلفية وقنوات الوصول والتكامل بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة.ويمثل المؤتمر والذي يستمر على مدار يومين، نقطة التقاء سنوية لكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة وصناع القرار في مجال الرقمنة الوطنية وأصحاب المشاريع والتكنولوجيا الناشئة، بهدف التعمق في البحث حول المحركات الرئيسية للتنمية، إضافة إلى البحث عن حلول مبتكرة عبر القطاعات الحيوية.واشتمل المؤتمر في يومه الأول على عدد من حلقات النقاش وسلسة من العروض التقديمية، التي ناقشت واقع رحلة التحول الرقمي وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وعقدت الجلسة الأولى من الموتمر التي حضرتها "الغد" تحت عنوان، "التكنولوجيا المالية والابتكار والركائز الأساسية في بناء الاقتصاد الرقمي في الأردن".واستعرضت خلالها مديرة تطوير الأعمال والعمليات في الشركة الأردنية جوبتاك للخدمات المدفوعات والمقاصة، ليانة الوريكات، الجهود التي قادتها شركة JOPACC وشريكها الاستراتيجي البنك المركزي الأردني في مجال رقمنة المدفوعات والخدمات المالية في الأردن وإتاحتها على مدار الساعة، وإدخال حلول مالية مبتكرة للنظام البيئي المالي، وتحويل التجربة المالية للأفراد والشركات.وأشارت الوريكات، إلى أبرز نموذج ريادي تم تدشينه في المملكة متعلق بمجال التحول المالي الرقمي، وهو حاضنة الابتكارات المالية JOIN Fincubator، التي دشنها الأمير حسين بن عبد الله الثاني رسميًا في حزيران (يونيو) من العام الماضي، وهي وحدة مملوكة بالكامل وتديرها شركة JoPACC، والتي تم تأسيسها بالتزام لتحديث الاقتصاد الأردني وقيادة التحول الرقمي في قطاعاته المختلفة.كما تطرقت الوريكات في الجلسة، إلى مبادرة معايير التمويل المفتوحة في الأردن التي أطلقت مؤخرا، والتي ستمهد طريقا للابتكار المالي محليا، إذ تم اطلاقها من قبل الشركة الأردنية للمدفوعات والمقاصة (JoPACC)، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك المحلية.وأكدت الوريكات، أن هذه المبادرة الرائدة أصبحت ممكنة من خلال حاضنة التكنولوجيا المالية التابعة لشركة JoPACC JOIN Fincubator، ومن المقرر أن تحدث ثورة في المشهد المالي في الأردن.ويأتي إطلاق المعايير الفنية في أعقاب "تعليمات الخدمات المالية المفتوحة"، التي أصدرها البنك المركزي الأردني في نهاية العام 2022، والتي بموجبها يتم تكليف المؤسسات المالية المحلية بتطوير التكنولوجيا.من جانبها، أكدت مؤسسة التكنولوجيا المالية في الأردن fintech Jordan، التي تعد شريكا رئيسيا لمؤتمر التحول الرقمي الرابع في الأردن، أنه يتم تنظيم المؤتمر في ظل القضايا السائدة في العالم حاليا، وهي: الأمن السيبراني، والاستبعاد المالي والرقمي، والمدفوعات عبر الحدود، ومخاطر التركيز من بين أمور أخرى.ويشار إلى أن مؤسسة التكنولوجيا المالية في الأردن، تعتبر من المؤسسات المختصة محليا في ابتكار الحلول المالية من خلال، الخدمات المصرفية والرقمية والمدفوعات الإلكترونية.وشددت المؤسسة، على أن بيئة التكنولوجيا المالية تظل في مرحلة حاسمة، إذ لا تؤثر هذه التحديات على القطاع فحسب، بل تؤثر أيضًا على النمو الاقتصادي في الأردن ككل، مما يؤثر على نتائج مبادرات التحول الرقمي للحكومة.ويشهد النظام المالي في الأردن، دفعة كبيرة نحو التحول الرقمي في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي بدأ العمل بها العام الماضي. وفي العام 2022، شهدت البلاد أكثر من 78 مليون معاملة دفع إلكتروني. علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يصل معدل انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى4.59 % في العام الماضي، ومن المتوقع أن يظهر إجمالي قيمة المعاملات معدل نمو سنوي (CAGR 2023-2027) بنسبة 14.13 %، مما يؤدي إلى مبلغ إجمالي متوقع قدره 12.25 مليار دولار بحلول العام 2027.