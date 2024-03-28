الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس

إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة
إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة
أفادت قناة "الجزيرة" بهبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء جنود مصابين اليوم الخميس، غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل ومحيطه غرب خان يونس.اضافة اعلان
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