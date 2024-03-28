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الخميس 28 آذار 2024
3:49 م
إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس
إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة
أفادت قناة "الجزيرة" بهبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء جنود مصابين اليوم الخميس، غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل ومحيطه غرب خان يونس.
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