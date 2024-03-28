الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطبيب الغزي غسان أبو ستة رئيسا لجامعة غلاسكو الإسكتلندية

الدكتور أبو ستة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب كارثة المستشفى الأهلي 17 أكتوبر/تشرين الأول
الدكتور أبو ستة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب كارثة المستشفى الأهلي 17 أكتوبر/تشرين الأول

فاز الطبيب الفلسطيني البريطاني، غسان أبو ستة، وهو جراّح تجميل وترميم، بمنصب رئيس شؤون جامعة غلاسكو الإسكتلندية، لمدة ثلاث سنوات، بعد ترشيحه من قِبَل الطلبة وحيازته على 80% من الأصوات.

وأطلق أبو ستة برنامجاً انتخابياً يركّز على سحب استثمارات الجامعة من شركات الأسلحة ومموّلي الإبادة في غزة، بحسب منصة "مقاطعة".

وكان أبو ستّة قد داوى مصابي الحروب في اليمن والعراق وسوريا وجنوب لبنان، وعمل في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، في الوقت عينه، لمدة 43 يوماً خلال الحرب الحالية على غزة قبل أن يُغادرها.

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