الأحد 26 أيار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
دولي
الأحد 26 أيار 2024
4:57 م
بوريل: عملية السلام وحل الدولتين تحتاجان إلى سلطة فلسطينية قوية
تصريحات جوزيب بوريل حول حل الدولتين وقرارات المحكمة الجنائية الدولية
قال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هناك حاجة إلى سلطة فلسطينية قوية كي تكون عملية السلام ممكنة والتوصل إلى حل الدولتين.
اضافة اعلان
وشدد بوريل على أن الوضع الغذائي في قطاع غزة في أسوأ حال، في حين تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانتقد إغلاق المعابر الإنسانية.
كما أكد أن قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة حكم واجب التنفيذ.(الجزيرة)
حل الدولتين
السلطة الفلسطينية
المحكمة الجنائية
Copy
اقرأ أيضا
"بقراءة تمهيدية"... الكنيست يصادق على اعتبار الأونروا منظمة ارهابية
منذ2 ساعة
670 قتيلاً على الأقل حصيلة الانهيارات الأرضية في غينيا
منذ4 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
منذ8 ساعة
خبير عسكري: عملية جباليا سيكون لها ما بعدها (فيديو)
منذ9 ساعة
أوكرانيا تعلن تدمير عشرات الصواريخ والمسيّرات خلال هجوم روسي
منذ9 ساعة
خمسة شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
منذ10 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة
الغد الأردني
|
منذ 46 دقيقة
5 أعضاء جدد في تنفيذية اتحاد غرب اّسيا
رياضة عربية وعالمية
|
منذ2 ساعة
"بقراءة تمهيدية"... الكنيست يصادق على اعتبار الأونروا منظمة ارهابية
دولي
|
منذ2 ساعة
قرارات لمجلس الوزراء
أخبار محلية
|
منذ2 ساعة
مدعي عام الجنائية الدولية: المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
الخصاونة يستقبل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني
أخبار محلية
|
منذ2 ساعة
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني
أخبار النجوم
|
13 شباط 2024
ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام؟
أخبار محلية
|
17 نيسان 2024
تحذير من الأمن العام للمواطنين
آخر الأخبار
|
18 نيسان 2024
هل يوجد ثلوج في الثلث الثاني من رمضان ؟ الأرصاد تجيب
الغد الأردني
|
22 آذار 2024
افكار و مواقف
الأعين الغافية عن الضفة الغربية
ماهر أبو طير
|
اليوم
خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
الاستقلال بين الإنجاز والتحديات
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية
د.نهلا عبدالقادر المومني
|
اليوم
آخر راكب!
نضال المجالي
|
اليوم
تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي
غسان الطالب
|
اليوم
ترجمات
البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي
ترجمات
|
منذ20 ساعة
الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني
ترجمات
|
24 أيار 2024
ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟
ترجمات
|
22 أيار 2024
إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية
ترجمات
|
21 أيار 2024
هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟
ترجمات
|
21 أيار 2024
لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة
ترجمات
|
20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة
حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
24 أيار 2024
مجاعة الحرب في غزة
19 أيار 2024
1946
23 أيار 2024
يعشقون الأرض أكثر
22 أيار 2024
حلوان القرض
21 أيار 2024