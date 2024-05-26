بوريل: عملية السلام وحل الدولتين تحتاجان إلى سلطة فلسطينية قوية

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وشدد بوريل على أن الوضع الغذائي في قطاع غزة في أسوأ حال، في حين تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانتقد إغلاق المعابر الإنسانية.كما أكد أن قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة حكم واجب التنفيذ.(الجزيرة)