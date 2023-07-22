السبت 22 تموز 2023
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تشريعات جديدة في الكونغرس لتمويل عملية التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية

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رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز
قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال مقترحات بتمويل يقارب 120 مليون دولار.اضافة اعلان
وفي خطوة مقصودة،  اعتبرت لجنة مجلس الشيوخ  السعودية “شريكًا إقليميًا رئيسيًا” سيكون مؤهلاً للعديد من هذه البرامج.
وقدم مشروع القانون، المسمى قانون التكامل والتطبيع الإقليمي، أعضاء مجلس الشيوخ جيمس لانكفورد وجيم ريش وبوب مينينديز  وجاكي روزين  وجوني إرنست  وكوري بوكر.
ويهدف المشروع إلى تعزيز المبادرات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي والدول الإسلامية، وفقاً لموقع “ميدل إيست آي”.
وقال مينينديز في بيان “يستفيد مشروع القانون هذا من الديناميكيات التي تعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعمق”.
وأضاف “المزيد من التكامل في هذه المنطقة، التي تتسم بالصراع والانقسام ، يجب أن يكون أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية للمضي قدمًا. وستظل منطقة مهمة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ، ويجب علينا دعم الجهود التي تزيد من الاستقرار والازدهار لشركائنا ومواطني المنطقة”.
ويخول مشروع القانون مسؤولاً على مستوى سفير لاتفاقات أبراهام، وإنشاء صندوق فرص، وتوسيع التطبيع و “التكامل”، ودعم تطوير اتفاقيات أبراهام والشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب، ودعم التدريب المشترك على الأمن السيبراني.
وقال لانكفورد: “لدى الولايات المتحدة وإسرائيل عدة اتفاقيات دولية للتعاون في مجالات العلوم والزراعة والأمن السيبراني وغير ذلك ، وعلينا أن نبني على علاقتنا الناجحة وتعاوننا مع إسرائيل مع بقية دول اتفاقية أبراهام”.
وأضاف “تقدم لنا اتفاقيات أبراهام طبقًا جاهزًا واضحًا لسياسة خارجية جيدة وتعاون دولي ، ويجب أن نواصل البناء عليها لصالحنا الإستراتيجي”.
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